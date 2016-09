Marmomacc 2016: die „New Marble Generation“ als Teil des Italian Stone Theatre in Halle 1

Gezeigt werden Prototypen für hochwertiges Naturstein-Design in Massenproduktion / Kuratoren sind Raffaello Galiotto und Vincenzo Pavan

Die neuen Entwurfs- und Bearbeitungstechnologien für die Natursteinbranche haben zu einem tiefgreifenden Umschwung in den Büros der Designer und in den Werkstätten der Steinmetze geführt. Möglich werden auf einmal Formen, die vorher nicht zu vernünftigen Preisen (oder gar nicht) herzustellen waren, und mehr noch: diese können sogar in Massenfertigung produziert werden.

Hier setzt die Ausstellung „The New Marble Generation“ (Die Neue Generation an Marmor) an und zeigt Prototypen für hochwertiges Naturstein-Design. Besonderheit ist, dass manche dieser Prototypen ausdrücklich für eine Massenfertigung konzipiert sind.

Kuratoren der Show sind der Industriedesigner Raffaello Galiotto und der Architekt Vincenzo Pavan.

Sie haben international bekannte Kollegen mit Technologiefirmen zusammengebracht, wobei beide Seiten in ihrer Zusammenarbeit gleichermaßen die Suche nach neuen und innovativen Ideen als Zielsetzung hatten.

Gezeigt werden die Ergebnisse in Halle 1 der Marmomacc im Rahmen des Italian Stone Theatre. Bei den Objekten handelt es sich um – im weitesten Sinne – Möbel für drinnen und draußen. Die Schau ist in bestimmte thematische Schwerpunkte aufgeteilt, in denen die von den Kuratoren ausgewählten Steinsorten verwendet wurden.

Zur Ausstellung gibt es einen Katalog in Englisch und Italienisch. Gezeigt werden Videos mit den Designern und mit den Firmen, die ihre Herangehensweise an das Thema erläutern.

Im Lauf der Marmomacc wird sich eine Konferenz Fragestellungen wie Verwendung neuer Technologien, Trends und Marketing widmen.

Die „New Marble Generation“ ist Teil des von der Marmomacc entwickelten Italian Stone Theatres und wird unterstützt von Italiens Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung (MISE), der Außenhandelsorganisation ICE und dem Verband Confindustria Marmomacchine. Die Schau versteht sich als Teil der Kampagne Made in Italy, die das Knowhow von Italiens Steinbranche und der angrenzenden Wirtschaftszweige weltweit herausheben will.

Paarungen von Firmen mit Designern im Projekt:

Cereser – Giorgio Canale

Costa Paolo – Denis Santachiara

Euro Porfidi – Philippe Nigro

GDA Marmi e Graniti – Setsu & Shinobu Ito

Grassi Pietre – Massimo Iosa Ghini

Helios Automazioni – Marco Piva

MGI Sicilmarmi – Giuseppe Fallacara

Nikolaus Bagnara – Paolo Ulian

Pi.mar – Giuseppe Fallacara

Remuzzi Marmi Bergamo – Marcello Morandini

Tenax – Giorgio Canale

Marmomacc, 28. September – 01. Oktober 2016

Bilder: Firmen/Designer

(14.09.2016)