Notas e Agenda

Na época do homem da era glacial Ötzi as ferramentas de pedra eram comuns. Na 3ª conferência „Ötzi: 25 anos de pesquisas“, de 19 a 21 de setembro de 2016 em Bozen, também é tratado deste tema (1, 2). A palestrante é a arqueóloga italiana, dra. Ursula Wierer.

Obras de diferentes designers em rochas naturais é o que mostra o site Melamposcapes.

Em 2017 na Escócia acontecerá o „Ano da História, do Patrimônio e da Arqueologia“. O principal nome do evento é o „Stories, Stones and Bones“ (Estórias, Rochas e Ossos), segundo informa a revista Stone Specialist. Para a manutenção das catedrais na Grã-Bretanha, o First World War Centenary Cathedral Repairs Fund disponibilizou 14,5 milhões de libras esterlinas (1, 2).

No site Usenaturalstone.com cresce continuamente o banco de dados com textos sobre a aplicação de rochas naturais. O Marble Institute of America (MIA) sustenta em conjunto com o Building Stone Institute (BSI) este site, cujos textos e fotos as empresas estão autorizadas a baixar apenas para consumo próprio. Agora o MIA e o BSI contrataram a agência de relações públicas Kleber & Associates, de Atlanta, para uma campanha pública (1, 2).

Exemplar na utilização de antigas pedreiras e sempre digno de nota é o Hotel Cave Bianchi na Sicília (1, 2).

O Hisham A. Alsager Cardiac Center no Kuwait com sua fachada de calcário está entre os finalistas do prêmio World Architecture Festival. Os arquitetos são da AGI Architects.

Troncos de árvores petrificados na ilha grega da Lesbos são testemunhas da história do planeta ali há 20 milhões de anos.

Vídeo do Mês: „On form“ é o nome de uma exposição comercial (vendável) para obras de escultores em rochas, que acontece a cada 2 anos em uma propriedade da Inglaterra. Neste ano, apresentaram-se 39 artistas, em parte famosos, 268 obras, que em sua maior parte foram vendidas. Inscrições para 2018 podem ser feitas entre 1 de setembro e 31 de julho de 2017 (Vídeo, 1).

(17.09.2016)