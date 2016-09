Noticias breves

En la era del hombre del hielo Ötzi, las herramientas solían ser de piedra. En la 3° conferencia „Ötzi: 25 años de investigación”, del 19 al 21 de septiembre 2016 en Bolzano se trata también ese tema (1, 2). La conferenciante es la arqueóloga italiana Dra. Ursula Wierer.

Obras de diversos diseñadores con piedra natural se pueden ver en la web Melamposcapes.

En Escocia, en 2017, tendrá lugar un „Year of History, Heritage & Archeology“. El sobrenombre del evento es „Stories, Stones and Bones”, según informa la revista especializada Stone Specialist. El First World War Centenary Cathedral Repairs Fund ha colaborado con 14,5 millones de libras para la conservación de las catedrales británicas (1, 2).

En la página web Usenaturalstone.com crece continuamente banco de datos con textos sobre el uso de la piedra natural. El Marble Institute of America (MIA) mantiene la página junto con el Building Stone Institute (BSI). Los textos y las imágenes son descargados por empresas para su propio uso. Actualmente, MIA y BSI han contratado a la agencia de relaciones públicas Klever & Associates, de Atlanta, para una campaña publicitaria (1, 2).

Ejemplar en el uso de una antigua cantera, y siempre digno de mención, es el Hotel Cave Bianchi, en Sicilia (1, 2).

El Hisham A. Alsager Cardiac Center, en Kuwait, con su fachada de piedra caliza, se encuentra entre los finalistas para el premio del World Architecture Festival. Es obra de los arquitectos AGI Architects.

Troncos de árboles petrificados en la isla griega de Lesbos, son testigo de la historia de la Tierra desde hace 20 millones de años.

Video del mes: „On form“ es el nombre de una exposición de venta para obras de escultores, que tiene lugar cada 2 años en una granja de Inglaterra. Este año, mostraron 39 artistas bastante conocidos 268 obras, que se vendieron en su mayor parte. Las solicitudes de participación para 2018 se admiten entre el 1 de septiembre 2016 y el 31 de julio de 2017 (video, 1).

(17.09.2016)