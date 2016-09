Drei gute Gründe, auf der Messe in Poznan im November 2016 auszustellen

Ansprechpartner auf der Marmomacc ist Hr. Maciej Brzeski, Chefredakteur der polnischen Fachzeitschrift Nowy Kamieniarz, in Halle S.C. Arena, box 52, Mail

Drei Gute Gründe gibt es, zur Messe Stone in Poznan (16.-19. November 2016) zu kommen: der anhaltende Bauboom in Polen, die große Nachfrage nach Grabsteinen und die Nähe des Messeplatzes zu Deutschland.

In den letzten Jahren hat Polen mit seinen 38,5 Millionen Einwohnern eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung hingelegt. Für 2015 schätzte der „Stone Sector 2016“, das Statistik-Jahrbuch der IMM Carrara, das Wirtschaftswachstum in Polen auf 3,5%.

Für die Investitonen im Bausektor wurden für dasselbe Jahr sogar 7% vorhergesagt.

Die Außenhandelsagentur (GTAI) des deutschen Wirtschaftsministeriums kam zur selben Prognose: sie sagte für 2015 ein Wirtschaftsplus von 3,4% und bis 2017 gar ein Plus von 4% voraus.

Die Europäische Kommission war ein bisschen weniger enthusiastisch und ging von +3,3% für 2015 aus.

Zwar zählt Polen nicht zu den reichen Ländern in Europa. Jedoch wird eine Steigerung des privaten Konsums um 3% erwartet, dies infolge steigender Löhne. Ein Teil dieses Budgets wird in die private Wohnungswirtschaft fließen, so Experten, entweder in Neubauten oder in Modernisierung der bestehenden Substanz, wo Polen noch erheblichen Nachholbedarf hat.

Ein wirtschaftlischer Push wird erwartet von den 125 Milliarden €, die Polen bis 2020 von der EU bekommen wird. Bis 2017 dürften die Importe um 25% steigen, sagt die GTAI voraus.

Lebendige katholische Tradition

Die katholische Tradition ist in Polen ungebrochen. Nach wie vor sind Grabsteine ein MUSS auf den Friedhöfen. In den letzten Jahren haben vor allem indische und chinesische Exporteure diesen Markt beliefert.

Vielfach haben sie Rohblöcke, die beschädigt waren oder Fehler hatten, auf das kleinere Maß der Grabsteine heruntergesägt und so ihren Ausschuss verwertet.

Ein Trend ist: die Bürger wollen nicht mehr nur graue oder schwarze Grabsteine, sondern schauen sich auch nach farbigen oder sogar extischen Sorten um.

Nahe an Deutschland

Die Distanz von Poznan nach Berlin beträgt nur rund 300 km. Die Autobahn zwischen beiden Städten ist perfekt ausgebaut. Per Zug braucht man von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof etwa 2,5 Stunden.

Beide Länder sind Mitglieder der EU. Polen hat aber weiterhin seine eigene Währung, den Zloty (1 € = 4,347 PLN).

Stone Fair Poznan, Polen, 16.-19. November 2016

Kontakt: Hanna Lisiecka, Mail, Tel: +48 61 869 26 77

Ansprechpartner auf der Marmomacc ist Hr. Maciej Brzeski, Chefredakteur der polnischen Fachzeitschrift Nowy Kamieniarz, in Halle S.C. Arena, box 52, Mail

(18.09.2016)