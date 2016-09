FILA alla Marmomacc: trattamenti protettivi base acqua, un sistema antivegetativo e il test per la determinazione della macchiabilità SCM STAINCHECK METHOD

Marmomacc: stand C6+C7, padiglione 7

Cersaie: stand 28, padiglione 45

Cersaie e Marmomacc offrono l’opportunità di scoprire delle tendenze, testare alcune novità e progettare per il futuro. In casa FILA, l’esperto per pulizia, protezione e manutenzione di superfici in ceramica, gres, pietra naturale, cotto ed altro, lo sviluppo dei prodotti è da tempo posto su un binario „green”. FILA surface care solutions continua ad allargare la gamma della „Green Line”. I membri più giovani della famiglia dei prodotti base acqua sono FILA MP90 EcoPlus e FILA Hydrorep Eco. Convincenti anche per i tempi di lavorazione abbreviati, i protettivi “verdi” supportano, contrariamente ai parenti base solvente, un certo grado di umidità residua.

Nella maggior parte dei casi , in cantiere si dispone di poco tempo,. Il trattamento protettivo dev’essere eseguito, spesso, velocemente. Per la scelta del protettivo adatto si dovrebbe considerare anche questo aspetto. Per ogni situazione esiste il prodotto giusto – ulteriori informazioni e campioni dei prodotti sono disponibili allo stand di FILA.

L’autunno è alle porte, è arrivato il momento di preparare il giardino per l’inverno proteggendo pavimentazioni, muretti e facciate dal degrado causato dagli agenti atmosferici e da muschi, muffe, licheni e efflorescenze. Il sistema antivegetativo di FILA è composto dal detergente pronto all’uso di azione rapida FILA ALGAENET e il protettivo idrorepellente FILAHydrorep Eco. Questi offrono una soluzione per superfici esterne grandi e piccole in pietra naturale, cemento, cotto, klinker, mattoni e intonaco. Un video sull’applicazione è disponibile sulla homepage www.filasolutions.com http://www.filasolutions.com e sulla APP gratuita.

SCM Staincheck Method, il metodo sviluppato da FILA in collaborazione con Detlev Hill (Steinkultur.eu) per la determinazione misurabile della macchiabilità delle pietre naturali, verrà spiegato dal team del progetto (Detlev Hill, Steinkultur.eu, Sara Bianchin, FILA ricerca e sviluppo, e Alexandra Becker, FILA Press Office und Sales Consultant). Gli appuntamenti sono già stati fissati:

28.9.2016 alle 11.00, 14.00 e 16.00

29.9.2016 alle 11.00, 14.00 e 16.00

30.9.2016 alle 11.00

La potenziale macchiabilità delle pietre naturali è un argomento centrale per la chimica, per l’edilizia e per tutti gli operatori del mondo delle pietre naturali: dalla cava fino all’impresa di trasformazione, dalle imprese di commercio, esecuzione e posa in opera delle pietre naturali a restauratori, progettisti e architetti fino all’impresa specializzata in pulizia e manutenzione.

FILA MP90 EcoPlus

FILAHydrorep Eco

FILA ALGAENET

SCM Staincheck Method

Ulteriori informazioni su http://www.filasolutions.com

(18.09.2016)