FILA na Marmomacc: impermeabilização à base de água, um sistema antilimo e o método antimanchas SCM STAINCHECK METHOD

A FILA surface care solutions, especialista italiana para limpeza, proteção e manutenção de instalações sólidas em cerâmica, rochas finas, rochas naturais, cotto, entre outras, aumenta continuamente seu sortimento „Green Line” (Linha Verde de Produtos). O mais novo integrante da família de produtos à base de água são FILA MP90 EcoPlus e FILAHydrorep Eco, que se destacam com tempos de cura bastante encurtados. Os tratamentos de proteção „verdes” resistem, ao contrário de seus parentes a base de solvente, a um certo teor de umidade residual.

O tempo de utilização é, na maior parte dos casos, raramente medido no canteiro de obras. Em geral o tratamento de proteção deve ser realizado rapidamente. A escolha do produto de proteção deve ser analisada também desde esta condição. Para cada situação há um produto adequado e para maiores informações e padrões de produtos o estande da Fila está à disposição.

A mudança de estação está próxima, é tempo de proteger o jardim das intempéries. Disso faz parte também a proteção para pisos, paredes e fachadas, contra infiltrações de inverno e contra limos, fungos, manchas e brotamentos. O sistema antilimo da FILA é composto Limpador FILA ALGAENET, de efeito rápido e pronto para usar, e pelo impermeabilizador e protetor FILAHydrorep Eco, que oferece solução para áreas externas grandes e pequenas em rochas naturais, cimento, cotto, tijolos aparentes, telhas e estuco.

Um vídeo com instruções de utilização pode ser assistido no site http://www.filasolutions.com e também lido através de um aplicativo grátis.

SCM Staincheck Method é um processo desenvolvido pela FILA em cooperação com a Detlev Hill (http://steinkultur.eu/) para determinação mensurável da sensibilidade da rocha natural a manchas. Ele será apresentado e explicado no estande da Fila. Estarão presentes os líderes das equipes de projeto junto com a Detlev Hill (Steinkultur.eu), Sara Bianchin (Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento FILA) e Alexandra Becker (Assessoria de Imprensa e Consultoria de Vendas da FILA).

As datas são:

28.9.2016 às 11.00, 14.00 e 16.00

29.9.2016 às 11.00, 14.00 e 16.00

30.9.2016 às 11.00

Mas informações em http://www.filasolutions.com

(18.09.2016)