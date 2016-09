Lo stand di Levantina offre ai visitatori delle esperienze con il marmo e il granito coinvolgendo tutti i sensi

Alla Marmomacc nel padiglione 9, stand C12

Alla Cersaie Levantina mostra nel padiglione 26 stand B 182 le novità dell’ engineered stone Techlam

La pietra è un materiale molto particolare. Questo è così, fra le altre cose, perché la pietra porta un messaggio intrinseco fortemente emotivo indirizzato al consumatore.

Il gruppo spagnolo Levantina Group esamina quest’anno, al suo stand alla Marmomacc, proprio questa qualità emotiva delle pietre naturali.

Il visitatore ha l’opportunità di vederle, toccare ed eventualmente addirittura sentirle con l’udito e l’olfatto – se è abbastanza aperto per farlo.

L’istallazione di Hector Riuz Velazquez, architetto di Puerto Rico, invita i visitatori esplicitamente a dedicarsi con tutti i sensi alle pietre, entrando in un dialogo emozionale.

L’invito rivolto al visitatore è: „Provate l’essenza di un materiale puro che fa vibrare ognuno dei nostri sensi e che rende le pietre della collezione di Levantina così uniche”.

Forse qualcuno degli ospiti riesce a sentire addirittura quali ricordi della natura e della storia dell’umanità le pietre portano dentro di sè.

„I materiali puri creano un’atmosfera forte per vivere l’origine delle conoscenze attraverso dei sentimenti personali”, così si legge nella spiegazione del concetto.

Allo stand vengono mostrati anche i mobili e complementi d’arredo fatti a mano appartenenti alla Colección Alexandra. La ditta con sede a Castellón vicino Alicante è nota per raffinatissimi lavori spagnoli fatti a mano e coopera da tanto tempo con Levantina.

Levantina è un’impresa spagnola con delle attività a livello mondiale e con attualmente numerose cave, 7 fabbriche per la lavorazione e 25 centri di distribuzione. Complessivamente, la ditta ha una gamma di 200 pietre naturali nel programma, tra cui marmi locali e granito dal Brasile. Levantina esporta in 110 paesi dell’Unione Europea, in America e nel Medio Oriente e nell‘Asia.

Noi mostriamo alcune delle pietre che saranno in mostra allo stand alla Marmomacc.

Levantina

Colección Alexandra

Foto/Renderings: Levantina

(19.09.2016)