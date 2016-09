„Artificial geographies” (Geografias artificiais): um panorama sobre a origem das rochas e uma nova interpretação de suas regiões de origem

Na Marmomacc no pavilhão 1

A empresa Helios Automazioni, fabricante de softwares e das máquinas CNC, desenvolveu junto com 4 equipes de arquitetos da Universidade d’Annunzio de Chieti-Pescara projetos que serão apresentados no pavilhão 1 da Marmomacc 2016. Trata-se de mobiliário urbano para parques. O título da mostra é „Artificial geographies” (Geografias artificiais), que compõe um panorama sobre as regiões de procedência das rochas naturais e em sua formatação faz referências aos quatro elementos da Antiguidade Clássica: fogo, terra, ar e água.

As rochas utilizadas vêm de Apricena, na região da Apúlia, no sul da Itália.

O objetivo do projeto foi explorar o potencial das tecnologias CNC e talvez tornar reconhecíveis os limites de suas possibilidades. Com relação às rochas naturais, foi por isso particularmente interessante o fato de, junto às formas inovadoras, buscar suas características essenciais.

1. Projeto: „Frammenti di Luce“ (Fragmento de Luz)

Arquitetos: Mariangela Di Capua, Andrea Leone e Fabio Levante

Empresa: Petraroia Marmi

Tecnologia: Helios Automazioni

„Frammenti di Luce“ é um ponto de iluminação para o parque. Trata-se de um corpo que fragmenta a luz e com isso ilumina superfícies irregulares. Em cima a luz é inicialmente espargida e abaixo novamente reunida.

2. Projeto: „La pietra e la terra” (A rocha e a terra)

Arquitetos: Damiano De Candia, Giulio Girasante e Valeria Marzano

Empresa: Cannito Marmi

Tecnologia: Helios Automazioni

Um bloco é colocado sobre uma crosta de rochas. Através de buracos, pode-se ver a vegetação sobre a crosta. O elemento que fica acima representa o trabalho artístico e tem estrutura geométrica.

3. Projeto: „Oraculum” (Oráculo)

Arquitetos: Erika Pisa e Nicola Violano

Empresa: Euromarmi di Lofrano Pasquale

Tecnologia: Helios Automazioni

„Oraculum” (Oráculo) é a voz da rocha, que a todas as perguntas responde. Através do monumento correm marcas de ferramentas. Elas criam formas que lembram olhos ou ouvidos. O ar corre por estas arestas e conta velhas histórias ou oferece as respostas desejadas.

4. Projeto: „Il fluire della pietra“ (O Fluir da Rocha)

Arquitetos: Gloria Bazzoni e Matteo Mazzamurro

Empresa: 2M Marmi

Tecnologia: Helios Automazioni

„Il fluire della pietra“ é um chafariz, cujo superfície rochosa está indicando o fluir e as marcas do beneficiamento. Através de cortes nas rochas, a água busca seu caminho através de superfícies irregulares.

Helios Automazione

