„Geografie artificiali”: ispirazioni dai luoghi di cava e reinterpretazioni di un territorio

Helios Automazioni insieme a quattro gruppi di architetti espone componenti d’arredo per un giardino pubblico ispirati a fuoco, terra, aria ed acqua

La Helios Automazioni, azienda produttrice di software e tecnologie a controllo numerico, ha svolto un’attività di ricerca sul materiale lapideo insieme con dei giovani architetti provenienti dall’Università degli Studi „G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, rappresentata dal prof. Domenico Potenza, e con degli artigiani, che utilizzano i loro centri di lavoro.

Il materiale utilizzato per gli elementi è la Pietra di Apricena, nota per essere stata utilizzata in più occasioni e per importanti opere d’architettura.

L’evento si intitola „Geografie artificiali”, perché si ispira ai luoghi da cui viene estratto il materiale e prova a reinterpretare quel territorio attraverso alcuni caratteri mostrati nei quattro progetti. I componenti d’arredo, destinati ad un giardino pubblico, fanno riferimento agli elementi della natura (fuoco, terra, aria ed acqua).

Il lavoro di sperimentazione è stato condotto con l’obiettivo di mostrare le potenzialità della tecnologia, di cui ancora non conosciamo i limiti, applicata al materiale che conserva i suoi caratteri fondamentali pur innovando le tecniche di trasformazione.

1) progetto: „Frammenti di luce”

Progettisti: Mariangela Di Capua, Andrea Leone, Fabio Levante

Azienda: Petraroia Marmi

Tecnologia: Helios Automazioni

„Frammenti di luce” è una fonte luminosa e presenta un corpo frammentato dalla luce, la quale illumina le superfici irregolari della pietra prima spaccata e poi rimontata su un basamento.

2) progetto: „La pietra e la terra”

Progettisti: Damiano De Candia, Giulio Girasante, Valeria Marzano

Azienda: Cannito Marmi

Tecnologia: Helios Automazioni

Un blocco di pietra si sovrappone ad una porzione di crosta, lasciando scorgere attraverso dei fori la superficie ruvida del materiale sottostante e in alcuni casi la vegetazione. L’elemento sovrastante rappresenta l’artificio ed è lavorato con un disegno geometrico che ospita le sedute.

3) progetto: „Oraculum”

Progettisti: Erika Pisa, Nicola Violano

Azienda: Euromarmi di Lofrano Pasquale

Tecnologia: Helios Automazioni

„Oraculum” è la voce della pietra che dà risposta ad una interrogazione. Il corpo della seduta è lavorato da percorsi intersecati, continui lungo il mantello, creando forme simili ad occhi e orecchie. Sfruttando i tagli nel materiale, l’aria incanalata attraverso le fenditure ripercorre le superfici, talvolta lisce talvolta curve, per raccontare la storia di un luogo.

4) progetto: „Il fluire della pietra”

progettisti: Gloria Bazzoni, Matteo Mazzamurro

azienda: 2M Marmi

tecnologia: Helios Automazioni

„Il fluire della pietra” è una fonte d’acqua che mette in relazione la natura della pietra, attraverso la sua crosta, e l’artificio, rappresentato dalla lavorazione della macchina. Le fessure che corrono lungo le superfici lasciano intravedere l’acqua che scorre sui piani irregolari del corpo principale.

