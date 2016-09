Levantina’s Stand lässt die Besucher Marmor und Granit mit allen Sinnen wahrnehmen

Auf der Marmomacc in Halle 9, Stand C12

Auf der Cersaie zeigt Levantina in Halle 26 Stand B 182 die Neuigkeiten beim Engineered Stone Techlam

Stein ist ein sehr besonderes Material. Das ist so unter anderem weil es in sich eine starke emotionale Botschaft an den Verbraucher trägt.

The spanische Levantina Group geht in diesem Jahr an ihrem Stand auf der Marmomacc diesen emotionalen Qualitäten der Natursteine auf den Grund.

In verschiedenen offenen Räumen am Stand bekommt der Besucher die Möglichkeit, Stein zu sehen und anzufassen und möglicherweise sogar die Marmore und Granite aus Levantinas Naturstein-Kollektion zu fühlen, hören oder riechen – wenn er offen genug dafür ist.

Die Installation von Hector Riuz Velazquez, Architekt aus Puerto Rico, lädt die Besucher ausdrücklich ein, sich mit der vollen Aufmerksamkeit aller Sinne auf die Steine einzulassen und in einen emotionalen Dialog mit ihnen zu treten.

Die Aufforderung an den Besucher lautet: „Spüren Sie die Essenz eines reinen Materials, das jeden unserer Sinne vibrieren lässt und das die Steine von Levantina’s Kollektion so einmalig macht.”

Vielleicht sogar, dass so der eine oder andere der Gäste das spüren kann, was die Steine an Erinnerungen aus der Natur und aus der Menschheitsgeschichte in sich tragen.

„Reine Materialien schaffen eine starke Atmosphäre, um den Ursprung des Wissens durch persönliche Gefühle zu erleben“, heißt es in den Presseunterlagen zum Konzept.

Am Stand werden auch die handgemachten Möbel und Dekorations-Stücke der Colección Alexandra gezeigt. Die Firma mit Sitz in Castellón unweit von Alicante ist bekannt für feinste spanische Handarbeit und kooperiert seit langem mit Levantina.

Levantina ist eine spanische Firma mit weltweiter Aktivität. Sie unterhält zahlreiche Steinbrüche, 7 Fabriken für die Verarbeitung und 25 Verteilungszentren. Alles in allem hat Levantina rund 200 Steinsorten im Programm, unter anderem heimische Marmore und genauso Granite aus Brasilien. Die Firma exportiert in 110 Länder aus der Europäischen Union, Amerika, dem Mittleren Osten und Asien.

Wir zeigen eineige der Steine, die am Stand auf der Marmomacc zu sehen sein werden.

Levantina

Colección Alexandra

Fotos/Renderings: Levantina

(19.09.2016)