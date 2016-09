O estande da Levantina permite aos visitantes perceberem mármores e granitos com todos os sentidos

Na Marmomacc no pavilhão 9, estande C12

Na Cersaie a Levantina estará no pavilhão 26 estande B 182 com novidades de sua engineered stone Techlam

Rochas são um material bastante especial. Isto é assim, entre outras razões, porque ela carrega uma forte mensagem emocional a quem a utiliza.

O Levantina Group da Espanha explora em seu estande na Marmomacc deste ano a raiz das qualidades emocionais das rochas naturais.

Em diferentes ambientes abertos do estande o visitante terá a possibilidade de ver e tocar em rochas e possivelmente até sentir, ouvir e cheirar os mármores e granitos da coleção de rochas naturais da Levantina, se ele estiver aberto o suficiente para estas experiências.

A instalação do arquiteto Hector Riuz Velazquez, de Porto Rico, convida expressamente o visitante a mergulhar na rocha com total atenção de todos os seus sentidos e travar um diálogo emocional com ela.

Assim é o convite ao visitante: „Sinta a essência de um material puro, capaz de fazer vibrar cada um dos seus sentidos e perceba os matizes que fazem com que cada um de nossos granitos e mármores sejam únicos.“

Talvez até um ou outro visitante possa sentir o que as rochas carregam de lembranças da natureza e da história humana.

„Elementos puros formam uma atmosfera de natureza vívida na qual se pode desfrutar das raízes do conhecimento mediante algo tão pessoal como os próprios sentidos“, afirma o conceito.

No estande estarão também móveis feitos à mão e peças de decoração da Colección Alexandra. A empresa, com sede em Castellón, nas cercanias de Alicante, é famosa pelo fino trabalho à mão e coopera há tempo com a Levantina.

A Levantina é uma empresa espanhola com atividades no mundo inteiro. Ela administra várias pedreiras, 7 fábricas de beneficiamento e 25 centros de distribuição. No total, a Levantina dispõe de 200 tipos de rochas em seu catálogo, entre outros mármores domésticos e também granitos brasileiros. A empresa exporta para 110 países da União Europeia, América, Oriente Médio e Ásia.

Mostramos algumas das rochas que poderão ser vistas no estande da empresa na Marmomacc.

Levantina

Colección Alexandra

Fotos/Renderings: Levantina

(19.09.2016)