Sobre el 400° aniversario de la muerte de Shakespeare:: „Not marble, nor the gilded monuments” (Ni el mármol, ni los regios monumentos)

Cuando se celebró, el año pasado, el 750° aniversario del poeta italiano Dante Alighieri, la tarea de encontrar menciones o referencias a la piedra en su obra fue fácil. Este año, el mundo celebra el aniversario de la muerte de William Shakespeare (1564-1616), y también en su obra aparece a menudo la piedra, en expresiones que se han convertido ya en citas famosas.

En Enrique V, por ejemplo, aparece la expresión “frío como la piedra”: „I put my hand into the bed and felt them, and they were as cold as any stone; then I felt to his knees, and they were as cold as any stone, and so upward and upward, and all was as cold as any stone”.

O, de forma algo macabra, en Macbeth: “Porque la piedra clamará desde el muro y las tablas de madera le responderán, ay del que edifice un pueblo con sangre”

También en uno de sus sonetos la piedra tiene un papel central, y es en uno de los más conocidos, el Soneto 55, que empieza con el famoso verso “Not marble, nor the gilded monuments” ((Ni el mármol, ni los regios monumentos).

En el poema de 14 versos en forma de soneto, Shakespeare se dedica a expresar el poder que le da su condición de poeta. Dirigido a un oponente imaginario, presenta las razones por las que los monumentos enormes y caros no puede garantizar que uno vaya a ser recordado para siempre. Y es que el paso del tiempo lo destruye todo.

Por el contrario, la obra de un poeta, según Shakespeare, puede alcanzar la inmortalidad cuando es tan buena que puede ser transmitida de generación en generación sin caer nunca en el olvido.

Esa afirmación no es nueva. Los poetas la han utilizado en numerosas ocasiones para darse importancia.

Lo nuevo en Shakespeare es que reflexiona sobre si su poema puede ayudar a su interlocutor en el tema de la fama, según una posible interpretación.

En la página web Shakespeare-Online (ver enlace más abajo) está expresado de forma clara, y lo traducimos a continuación:

• En la antigüedad, el poeta decía: mi poesía ME hará inmortal.

• En el soneto de Shakespeare se dice: mi poesía TE puede hacer inmortal.

Hasta aquí, todo bien. Pero esto nos lleva a pensar cómo se podría interpretar hoy en día: ¿fue Shakespeare quizá un predecesor de la moderna industria de las relaciones públicas?

En cualquier caso, muchas de las figuras de sus obras de teatro, reales o ficticias, han alcanzado la fama y la posteridad. Nombremos solo Enrique VIII, el mercader de Venecia, o Romeo y Julieta.

Los desafortunados amantes nos devuelven al tema de la piedra, ya que su historia tiene lugar en Verona, donde las calles del casco antiguo lucen desde hace siglos el fabuloso mármol Rosso Verona.

Para ilustrar nuestras observaciones hemos seleccionado algúnos monumentos de Shakespeare en piedra.

Por cierto: China celebra este ano el 400° aniversario de la muerte del poeta Tang Xianzu. En Inglaterra han tenido lugar celebraciones conjuntas de ambos poetas, según informa el Telegraph.

