Travertino e mármore nas fachadas identificam a produtora de vinho Vinero na península de Gallipoli no mar de Mármara

Os arquitetos do escritório Tekeli Sisa queriam mostrar com o prédio o padrão da produção industrial na Turquia

Que vinho e rochas combinam, é sabido há tempos. Afinal, também é decisivo para o sabor e qualidade de uma varietal que tipo de rocha está sob o vinhedo, que minerais, em consequência, estão presentes no solo e como se dá nas rochas a retenção de calor.

Também por isso os arquitetos gostam de utilizar rochas em construções para vinícolas, pois assim se acentua o caráter local do produto.

Desta vez apresentamos uma vinícola na Turquia, a Vinero Şharap Fabrikasi (Vinícola Vinero) em Eceabat, na província de Canakkale. Isto fica na península de Gallipoli, na beira do mar de Mármara, um local mágico entre o Oriente e o Ocidente desde os tempos de Alexandre o Grande e hoje um parque nacional histórico da Turquia.

No meio do parque fica a área do prédio onde são beneficiadas as uvas e ao lado uma hospedaria. Ambos ocupam 16 mil m².

As compridas laterais do prédio de fabricação são revestidas com travertino.

Também a fachada da assim chamada „rua interna“ que liga a fábrica à hospedaria é revestida com travertino.

A instalação contorna o suave declive onde estão os vinhedos. No lado dianteiro, as sacadas oferecem uma ampla visão, de frente para um lago artificial. A fachada aqui é revestida em mármore. Abaixo encontram-se os depósitos de vinho.

O conjunto entrou na lista final do World Architecture Awards, mais exatamente na categoria Produção, Energia e Reciclagem.

E de fato, era um objetivo dos arquitetos do escritório de Istambul Tekeli Sisa tornar palpável para ao visitante a moderna produção industrial. Assim foram utilizados materiais nobres como rochas naturais, madeira e aço inoxidável. A composição demonstra sua qualidade, por exemplo, nas elaboradas construções em madeira.

Por fim, se tratava de oferecer uma boa apresentação para o contratante. „Nosso objetivo era demonstrar a alta qualidade dos processos industriais e o alto padrão da produção de vinho na Turquia“, nos escreve Mehmet Cakirkaya, do escritório de arquitetura.

Para tornar a experiência palpável, um caminho circular leva do fornecimento das uvas no terraço passando através de depósitos no segundo andar subterrâneo até voltar aos tanques de fermentação, atravessados por pontes.

Ao final, chega-se a um terraço onde acontecem as degustações.

Os arquitetos utilizaram diferentes condições pré-existentes, e assim a produção corre por 3 andares, de cima para baixo. Os cômodos inferiores oferecem temperatura e umidade constantes para a maturação do vinho, assim no máximo se necessita corrigir o sistema de aquecimento, ventilação e refrigeração.

Aliás: Vinhos tintos e brancos amadurecem na mesma temperatura (cerca de 13 graus Celsius), mesmo que sejam bebidos em diferentes temperaturas.

A contratante é a empresa Sanset Gida, pertencente ao grupo Toksöz, um conglomerado focado em produtos farmacêuticos. A Sanset é famosa por sua filial Sagra, que oferece castanhas em diferentes preparos.

Esta deve ser a primeira empresa do grupo que leva vinho ao mercado. Ela se chamará „Vinero“.

Para isto, ao lado da produção foi colocada uma hospedaria com 25 quartos, com a qual a empresa pretende estar em sintonia com as instalações ‚acasteladas‘, comuns no sul da França.

