Appunti brevi

Il libro „After the Fire“ (Dopo il Fuoco) descrive la ricostruzione di Londra dopo il grande incendio di 350 anni fa. Prima di tutto è stata utilizzata della pietra naturale, specialmente Portland Limestone, così scrive la rivista britannica Stone Specialist. Ancora oggi il materiale determina gli edifici storici.

La IMM Carrara ha pubblicato i dati per le esportazioni del settore lapideo italiano per il primo semestre 2016.

La fiera lapidea Kamien nella città polacca di Wroclaw viene organizzata in futuro insieme alla fiera per l’edilizia Tarbud ed è stata spostata, per questo motivo, al periodo dal 24 al 25 marzo 2017 (tedesco). Con questo non c’entra niente la fiera Stone, che si svolgerà come programmato dal 16 al 19 novembre 2016 nella città industriale di Poznan (1).

Yoo Cumbaya si chiama un progetto immobiliare, che è stato inaugurato nel gennaio 2016 in Ecuador. La piscina in marmo, o un materiale che assomiglia al marmo, è suggestiva nel complesso residenziale vicino a Quito. Il designer è Philippe Starck.

The Reverie (La Reverie) così si chiama un albergo di lusso a Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam, nel quale sono stati utilizzati marmo e mosaici in vetro in abbondanza. La decorazione viene presentata nel catalogo online della ditta italiana Sicis.

In Francia è stato pubblicato il bando di concorso per il „4ème Concours d’Architecture“ per l’utilizzo di pietre naturali nell’edilizia. Possono essere presentati dei progetti che coinvolgono pietre del paese o pietre lavorate nel paese. La premiazione si svolge nel 2017 alla nuovo fiera Rocalia (dal 05 al 07 dicembre) a Lione. Informazioni le ha la rivista Pierre Actual (Mail).

Le poste portoghesi CTT hanno pubblicato 4 francobolli e un blocco con motivi della Calçada Portuguesa. Essi mostrano dei disegni tipici della famosa pavimentazione stradale con elementi piccoli con fotografie di Ernesto Matos, del quale avevamo rapportato già diverse volte (portoghese).

Video del mese: le istallazioni della statua di Athena Parthenos nel MET-Museum a New York. La statua rimane lì per 2 anni, mentre viene rinnovato il Museo Pergamon a Berlino. Normalmente può essere vista li. Di recente è stata prodotta un’animazione in 3D dell’Altare di Pergamo (1, 2).

(05.10.2016)