Notas e Agenda

O livro „After the Fire“ (Depois do Fogo) descreve a reconstrução de Londres após o grande incêndio há 350 anos. Foi utilizada em primeira linha calcário Portland, escreve a revista britânica Stone Specialist. Ainda hoje o material caracteriza os prédios históricos locais.

A IMM Carrara publicou as cifras das exportações de rocha da Itália para o primeiro semestre de 2016 (italiano).

A feira de rochas naturais Kamien de Wroclaw acontecerá junto com a feira da construção civil Tarbud e ambas foram por isto deslocadas para 24 a 25 de março de 2017 (em alemão). Nada disso diz respeito à feira Stone, que acontecerá como planejado de 16 a 19 de novembro de 2016 na cidade industrial de Poznan (1).

Yoo Cumbaya chama-se um projeto imobiliário iniciado em janeiro de 2016 no Equador. Chama atenção no conjunto residencial próximo de Quito a piscina com uma divisória em mármore ou material semelhante. O designer foi Philippe Starck.

The Reverie (O Devaneio) é como se chama um hotel de luxo em Cidade de Ho Chi Minh (Saigon), Vietnã, onde foi utilizado muito mármore e mosaicos de vidro. A decoração é apresentada no catálogo online da empresa italiana Sicis.

Na França, a inscrição para o „4ème Concours d’Architecture“ destinado a obras onde foram empregadas rochas naturais em já começou. Podem ser inscritos projetos nos quais tenham sido usadas rochas do país ou rochas beneficiadas no país. A premiação acontece em 2017 na nova feira Rocalia (05 a 07 de dezembro) em Lyon. Mais informações na revista Pierre Actual (Mail).

Vídeo do Mês: instalação da estátua Athena Parthenos no Metropolitan Museum em Nova York. Ela ficará lá por 2 anos, enquanto o Museu Pergamon de Berlim passa por reformas. A estátua tem lugar de honra no museu berlinense. O Altar de Pergamon, que dá nome ao museu, tem agora uma nova animação em 3D (1, 2).

(05.10.2016)