20. Messejubiläum: die Stone+tec (13. – 16. Juni 2018) feiert das Material Stein in neuer Vielfalt

Die Anmeldeschalter sind geöffnet: Unternehmen können sich ab sofort als Aussteller für die Stone+tec vom 13. – 16. Juni 2018 im Messezentrum Nürnberg registrieren. Wer sich schon jetzt anmeldet, profitiert von einem attraktiven Frühbucherrabatt. Die Fachmesse versammelt 2018 zum 20. Mal die Natursteinbranche in Nürnberg. Zur Jubiläumsausgabe lockt ein umfassendes Fach- und Vortragsprogramm.

Eine der Neuerungen ist, dass die Messe künftig in ungeraden Jahren stattfindet und aufgrund der Verschiebung auf den Juni nicht mehr den Feiertag Christi Himmelfahrt umfasst. Damit kommt die NürnbergMesse als Veranstalter Wünschen aus der Branche, unter anderem von den Beiratsmitgliedern Deutscher Naturwerkstein Verband (DNV) und Bundesverband Deutscher Steinmetze (BIV) entgegen.

Erweitert wird das Stone+tec Produktverzeichnis: Das neu gegliederte Verzeichnis orientiert sich an den vier Anwendungsbereichen Bau, Denkmal, Grabmal und Gestaltung und trägt Trends wie Engineered Stone und (Groß-)Keramik Rechnung. Naturstein in seiner ganzen Vielfalt bleibt dabei Kernthema der Messe.

„Die 20. Ausgabe der Messe werden wir mit einigen Neuerungen feiern – und dabei gezielt die Zukunftschancen von Naturstein und Steinprodukten in den Blick nehmen“, so Beate Fischer, Veranstaltungsleiterin Stone+tec bei der NürnbergMesse. „Mit einer neuen Hallenplanung schaffen wir 2018 viel Platz – für Technik und Maschinen, aber auch für Naturstein in aller Vielfalt. Wir planen zudem mehrere Sonderschauen – hier können Besucher frische Ideen für ihr Geschäft mitnehmen. Zusammen mit den Ausstellern wollen wir in Nürnberg Stein in neuer Bestform zeigen!“

(14.10.2016)