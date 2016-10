Aussteller gesucht für die Bildungswoche der österreichischen Steinmetze im Jänner 2017

Schauplatz ist diesmal (25.-27.01.) das Seeblickhotel am Grundlsee im Ausseerland

Auf der Bildungswoche der österreichischen Steinmetze vom 25. bis 27. Jänner 2017 können Aussteller wieder sich und ihre Produkte präsentieren. Im letzten Jahr besuchten rund 120 Personen die Veranstaltung mit Fachvorträgen und einem fröhlichen Rahmenprogramm. Schauplatz ist diesmal das Seeblickhotel am Grundlsee im Ausseerland. Die Region gehört zum Salzkammergut, liegt aber in der Steiermark.

Veranstalter ist wie jedes Jahr das Steinzentrum Hallein, eine Einrichtung unter anderem zur Weiterbildung von Österreichs Steinmetzen.

Einige Neuerungen gibt es diesmal: schon am Mittwoch und Donnerstag finden die Ganztagsseminare mit Vortragsthemen zu verschiedenen Fachgebieten statt. Am Abend des 1. Tages gibt es den traditionellen Festabend mit Verleihung der Putzmatz. Das ist eine besondere Ehrung der Steinmetze des Alpenlandes – eine Übersetzungshilfe: Die Putzmatz ist ein grober Vorschlaghammer zum Zurichten des Steins.

Am Donnerstagabend gibt es eine Fackelwanderung zur Blaa Alm mit einem Einkehrschwung und Hüttenabend. Anders als in den Jahren zuvor ist damit der Freitag frei fürs Skifahren: „Ein Bustransfer steht zur Verfügung und bringt die Skifahrer direkt ins Skigebiet“, heißt es in der Pressemitteilung, „alle Nicht-Skifahrer können gemütlich die Heimreise antreten oder noch das Ausseerland erkunden.“

Der Platz für die Aussteller befindet sich im Vortragssaal mitten im Geschehen. „Es stehen 70m² im hinteren Teil des Saales zur Verfügung. Hier kommen Sie mit den Teilnehmern ins Gespräch, ob in der Pause, beim Festabend, oder beim Hüttenabend“, heißt es weiter.

Auch ein Sponsoring der Veranstaltung ist möglich.

Informationen zum Programm zur Bildungswoche gibt es Mitte November 2016 im Newsletter den Steinzentrums.

Zimmer können direkt im Seeblickhotel oder beim Steinzentrum reserviert werden. Für die Teilnehmer der Bildungswoche steht ein Kontingent zur Verfügung.

Aussteller und Sponsoren in alphabetischer Reigenfolge waren im letzten Jahr: ARDEX GmbH, BOTAMENT Systembau GmbH, D & S SOFTWARE GmbH, FICKERT + WINTERLING, GEMBA GmbH, MAPEI GmbH, POSCHACHER NATURSTEINWERKE GmbH, STT GmbH, SOPRO Bauchemie GmbH und WEHA GmbH.

Informationen beim Steinzentrum Hallein, Anna Singer,

Tel. + Fax: 06245-81274, Mail

Seeblickhotel

(14.10.2016)