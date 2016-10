Appunti brevi

In Islanda viene eretto, per la prima volta dai tempi dei Vichinghi, un tempio per le divinità della mitologia nordica. La pietra è coinvolta nel senso che il santuario viene costruito in una collinetta rocciosa. Da lì si vede un panorama che spazia sulla capitale Reykjavík. Non c’entra niente con il santuario invece la ditta Thor Granitos, che è di casa in Brasile (1, 2, 3).

La ditta Margraf è stato selezionata per la realizzazione della pavimentazione esterna del progetto di riqualificazione urbanistica dell’area dell’ex Fiera di Milano.

„Pietra, vetro, porcellana: nuove vie per il vino?” è stata il titolo di un discorso nell’ambito della manifestazione Milano Golosa. Benjamin Zidarich, vignaiolo del Carso, racconterà della tradizione millenaria di conservare vino e olio in vasi di pietra ricavata dalle cave della zona. Contenitori che ha ripensato per la vinificazione sulle bucce della Vitovska, grazie alla naturale capacità di controllare la temperatura della pietra.

Inizialmente provocherebbe dei dolori, ma con il passare del tempo avrebbe un effetto curativo sul corpo, questo sostengono i produttori di sandali, con i quali si cammina su veri ciottoli.

Mosaici in pietra con motivi di animali li mostra la canadese Anna Carnell sulla sua pagina web. Un’altra artista dal Canada è Anna Wright (1, 2, 3).

Janusitalia è una ditta, che si è specializzata in marmo tralucente ed elementi di luce.

Per una casa di caccia nella Repubblica Ceca gli architetti di BASArch hanno rivestito le pareti esterne con dei gabbioni.

Caminetti con le pietre naturali li mostra la ditta brasiliana Tamboré Mármores di São Paulo sulla sua pagina web.

Video del mese: la demolizione di edifici, valorizzata in modo artistico, viene mostrata in un video.

(17.10.2016)