Notas e Agenda

Na Islândia será construído pela primeira vez desde os tempos dos vikings um templo para as divindades da mitologia nórdica. As rochas entram no tema em razão de que os santuários eram escavados em falésias. De lá se tem uma vista panorâmica da capital, Rekjavík. Já a empresa Thor Granitos, com sede no Brasil, nada tem a ver com as divindades nórdicas (1, 2, 3).

Em Carrara foi há pouco inaugurado o „Distretto tecnologico del Marmo e Pietre Ornamentali” (Distrito Técnico para Mármores e Rochas Naturais). O objetivo é, à moda dos clusters, juntar os conhecimentos técnicos disponíveis na região e aplicá-los. A cooperação é organizada pela IMM Carrara com a federação Cosmave e Geo-Explorer, uma subsidiária da Universidade de Siena.

Ela oferece primeiro dores, mas depois produz efeitos benéficos no corpo, afirmam os fabricantes de sandálias, com as quais se caminha sobre seixos.

Mosaicos de rochas com motivos animais são mostrados pela canadense Anna Carnell em seu site. Outra artista canadense do gênero é Anna Wright (1, 2).

Janusitalia é uma empresa italiana, que se especializou em mármores translúcidos e objetos de iluminação.

Em uma casa de caça na República Checa, os arquitetos do escritório BASArch revestiram as paredes externas com gabiões.

Chaminés em rochas naturais mostra a empresa brasileira Tamboré Mármores de São Paulo em seu site.

Vídeo do Mês: a destruição de um prédio, recriado artisticamente, mostrada em um vídeo.

(17.10.2016)