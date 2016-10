Fir Italia: Armaturen-Kollektion „Synergy” mit Griffen aus Corian

Kombination zwischen Design-Mischer mit Griff aus Engineered Stone und Waschtisch aus demselbem Material

In der Planungsphase des Badezimmers wird von Seiten der Architekten und Innenarchitekten immer mehr Aufmerksamkeit auf die Kombination zwischen den verschiedenen Einrichtungselementen gelegt und nicht nur der Stil und die Form, sondern auch die Materialien und die Farben werden in Betracht gezogen.

Mit den Kollektionen an Armaturen und Kopfbrausen „Synergy“ bietet Fir Italia Möglichkeiten, um dieser Anforderung zu entsprechen und ermöglicht die Kombination zwischen einem Design-Mischer mit dem Griff aus Corian und einem Waschtisch aus demselbem Material und derselben Farbe.

Die Armaturen Synergy mit Griffen aus DuPont Corian sind in den drei Varianten „Stone”, „Cover” und „Open” verfügbar. Synergy „Stone” ist der Mischer mit dem Griff in Steinform wie die kompakten und glatten Steine, die in der Nähe von Meeren und Flüssen zu finden sind. In der Variante „Cover” ist der Mischer Synergy von einem länglichen Hebel gekennzeichnet, der den Auslauf bedeckt und an die vom Wind modellierten Dünen in der Wüste erinnert. Der Mischer Synergy „Open” hat einen kurzen und schlichten Hebel, der praktisch und funktional ist und den Körper des Mischers dominiert.

Alle Armaturen für Waschtisch und Bidet sind mit einem Perlator mit Durchflussbegrenzer mit 6 Litern pro Minute ausgestattet, um eine Einsparung von circa 50% des Wasserverbrauchs zu garantieren.

Quelle: Fir Italia

(18.10.2016)