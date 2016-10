„Synergy” di Fir Italia: Le collezioni di rubinetteria di design con la maniglia in Corian

L’abbinamento tra un miscelatore di design con la maniglia realizzata in Engineered Stone e un lavabo dello stesso materiale

Nella fase di progettazione della sala da bagno, una crescente attenzione viene dedicata da architetti e interior designer all’abbinamento tra diversi elementi d’arredo, tenendo in considerazione non soltanto lo stile e la forma, ma anche i materiali e i colori.

Con le collezioni rubinetteria e soffioni doccia „Synergy”, Fir Italia offre una gamma di soluzioni per rispondere a questa esigenza, consentendo l’abbinamento tra un miscelatore di design con la maniglia realizzata in Corian e un lavabo dello stesso materiale e colore.

Le rubinetterie Synergy con maniglie in DuPont Corian sono disponibili nelle tre varianti „Stone”, „Cover” e „Open”. Synergy „Stone” è il miscelatore con la maniglia a forma di sasso come le pietre compatte e lisce che si trovano in prossimità di mari e fiumi. Nella variante „Cover”, il miscelatore Synergy è caratterizzato da una maniglia allungata, che ricopre la bocca di erogazione, ricordando le dune del deserto modellate dal soffio del vento. Il miscelatore Synergy „Open” è infine la variante con maniglia corta e raccolta, pratica e funzionale, che svetta protagonista sul corpo del miscelatore.

Tutte le rubinetterie per lavabo e bidet sono equipaggiate con un aeratore dotato di limitatore di portata a 6 litri al minuto, in grado di procurare un risparmio di circa il 50% dei consumi in termini di acqua erogata.

Fonte: Fir Italia

(18.10.2016)