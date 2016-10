Ilha de travertino em um mar de resina azul

Designers franceses das ilhas antilhanas Saint Martin criam mesas de centro com aparência de férias de sonhos

A ideia parece óbvia e talvez apenas seja necessário viver no Caribe para se ter uma ideia assim. Alexandre Chapellin fundou junto com Patrick Lapierre a empresa La Table, que distribui mesas de centro baixas muito particulares: o modelo „Lagoon“, por exemplo, imita a vista aérea de uma ilha tropical no mar azul.

O truque está na combinação de travertino claro com resina azulada: tal como os designers arranjaram os materiais, é impossível ver nelas outra coisa que não ilhas do Caribe.

Em alguns modelos, ambos reforçam este efeito ao escavar linhas na rocha, que se aprofundam como degraus, como se uma praia aparente fosse descendo em níveis até o mar profundo.

A filosofia por trás do móvel é: as criações devem ser excepcionais e conter uma alma, diz seu site. Seu objetivo é ressaltar que a mesa objetiva espelhar um pouco do universo pessoal de seu proprietário.

Os motivos podem ser a fascinação pelo oceano, mas também vai além disso, quando os dois franceses cobrem um motor de barco com resina e fazem com ele uma placa de mesa.

Em um vídeo sobre suas trajetórias e a empresa, se vê em uma sequência um depósito inteiro cheio de restos de madeira e motores desativados, todos apenas aguardando sua placa de mesa.

Chapellin descreve no vídeo as muitas etapas de seu currículo, em ocupações bastante diferentes. Em certo ponto ele teria desejado juntar toda sua experiência e se dedicou ao design, afirma ele. Seu parceiro Patrick Lapierre traz a experiência do design e do beneficiamento de rochas.

A sede da produção fica na Hope-Estate, uma localidade na ilha antilhana de Saint Martin.

A mesa de centro está disponível em diferentes tamanhos a preços entre 5500 e 11 mil Euros, segundo se pode ler em um site.

Nós acrescentamos amigavelmente: a ideia para mesas é sensacional. Nos pés da mesa ainda se poderia trabalhar mais.

O fato de não haver travertino no mar não importa. Esta forma particular de calcário só existe no continente, quando água sobe desde o fundo e jorra sobre a superfície onde o calcário surge na crosta terrestre. Ele se deposita em camadas bastantes definidas e se compraz em ‘decorar’ buracos e cavernas.

