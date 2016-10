Isole in travertino in un mare di resina azzurra

Designer francesi dell’isola delle Antille di Saint Martin creano tavoli da caffé come sogni di una vacanza

L’idea è a portata di mano, e forse bisogna soltanto vivere nei Caraibi per arrivarci. Alexandre Chapellin ha fondato insieme a Patrick Lapierre la ditta La Table che commercializza i suoi particolari tavolini bassi da caffé: il modello „Lagoon“, per esempio, rappresenta un’isola nel mare tropicale azzurro.

Il trucco sta nella combinazione di travertino chiaro con resina tinta di azzurro: nel modo in cui i due artisti-designer combinano i materiali, non si può fare a meno che vederci un’isola caraibica in questo.

In alcuni modelli i due designer evidenziano questo effetto ancora di più, elaborando delle linee di pendenze, come se la presunta spiaggia si perdesse in scaglioni nella profondità presunta.

La filosofia espressa con il mobile è questa: le creazioni devono essere straordinarie ed avere un’anima, come si legge sulla pagina web. Con questo si intende dire che il tavolo vuole dare un’impressione del mondo del proprietario.

Questo può essere la passione per l’oceano, ma anche molto di più quando i due francesi inseriscono il motore di una barca nella resina, producendo così un piano tavolo.

In un video sul loro percorso e la storia dell’azienda si vede in una sequenza un intero magazzino pieno di resti di legno e di motori sventrati che aspettano tutti soltanto il loro piano tavolo.

Chapellin descrive nel video le tante tappe del suo percorso professionale con delle attività molto varie. Arrivato ad un certo punto voleva combinare tutte le sue esperienze e si è affacciato al design, così dice. Il partner Patrick Lapierre completa con l’esperienza nel design e il know how della lavorazione della pietra.

Il sito produttivo si trova a Hope-Estate, un villaggio sull’isola delle Antille francesi di Saint Martin.

I tavolini da caffè sono disponibili in diverse misure a prezzi tra 5.500 e 11.000 Euro, come si può leggere sulla pagina web.

Noi annotiamo gentilmente: l’idea per i piani da tavolo è stupenda. I piedi dei tavoli invece potrebbero essere ulteriormente elaborati.

Non importa il fatto che non esista del travertino nel mare. Questa particolare forma della pietra calcarea si forma soltanto sulla terra, quando l’acqua sale dalla profondità e rilascia sulla superficie della terra il calcare precedentemente sciolto. Il calcare si sedimenta in strati evidenti, decorato spesso da numerosi fori e cavità.

La Table

Foto: La Table

See also:





(19.10.2016)