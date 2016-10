Design di pietra naturale: marmette in basalto con rivestimento colorato in vetro

„Multiplem“ e „Buki“ sono 2 nuovi prodotti del marchio italiano Nero Sicilia

„Multiplem“ è il nome della nuova collezione del marchio Nero Sicilia. Si tratta di marmette per pavimento o rivestimento, con forme geometriche combinabili che ricordano fortemente il gioco Tangram.

Il materiale delle marmette è il basalto della Sicilia che viene portato nel forno dalla sua normale colorazione grigia ad un nero assoluto. Può essere arricchito anche da rivestimenti in vetro colorato che introducono sfumature aggiuntive.

Nel caso di „Multiplem“ si tratta di vetro riciclato da ex schermi di televisione o computer. Per ottenere delle colorazioni, sono stati aggiunti dei minerali durante il processo di riscaldamento.

Avevamo già descritto il procedimento quando era stato presentato nel 2013 durante la fiera Stone+tec a Norimberga.

Il design è di Massimo Barbini e Giovanni Salerno.

Un’altra novità della ditta è „Buki“. Dietro ad esso si nasconde la parola italiana „buchi“.

Qui i designer hanno creato degli elementi tondeggianti personalizzabili secondo il proprio gusto, come per esempio elementi decorativi per pareti e pavimento. Nei fori possono essere inseriti dei cerchi più piccoli con rivestimento in vetro.

Nero Sicilia

Foto: Nero Sicilia

See also:





(22.10.2016)