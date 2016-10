Feria STONE 2016 de Poznań – ¿Por qué merece la pena?

Update: To bring buyers and sellers together, the fair offers a guided tour through the halls on the first day (November 16, 2016) at 11 o’clock in the morning. If you are interested please contact Joanna Sypniewska (Mail),

Latest news: At the moment, the list of exhibitors includes more than 150 companies (from 18 countries), of whom two thirds are foreign firms, among them Cereser Marmi, Ernst Strassacker, F.S.E., Granits, H.M Tarn Granit, International Stone Expert, Ls Marmi Scala and Sati Exports India.



Hay tres razones por las que merece la pena venir a la feria STONE de Poznań (de 16 a 19 de noviembre de 2016); estos son: la expansión actual del sector de la construcción en la parte oriental de Europa Central, la enorme demanda de lápidas y la proximidad de Alemania.

Buena situación económica

En los últimos años, Polonia, habitada por 38,5 millones de personas, ha registrado un excelente rendimiento económico. Según el anuario estadístico „Stone Sector 2016“, preparado por la empresa italiana IMM Carrara, en 2015 Polonia obtuvo el crecimiento del PIB de 3,5% en comparación con el año anterior.

Al mismo tiempo se esperó un aumento del 7% de la inversión en el sector de la construcción.

GTAI, la organización alemana para el comercio exterior, llegó a las mismas conclusiones – para el año 2015 fue pronosticado un crecimiento del PIB de 3,4%, alcanzando el mismo 4% en 2017.

La Comisión Europea fue un poco menos entusiasta y estimó el crecimiento del PIB para 3,3% anual.

Una de las razones de esta tendencia son 125 mil millones de euros adicionales que Polonia obtendrá de la Unión Europea hasta el año 2020. Según las previsiones de GTAI alemán, eso debería contribuir a un nuevo aumento de la importación en un nivel de aprox. 25% hasta el año 2017.

Se espera que gracias al aumento de salarios el consumo privado crecerá un 3%. Los consumidores privados dedicarán cierta parte de este dinero para la construcción de viviendas nuevas y la modernización de las antiguas.

Una fuerte tradición católica

Polonia es un país católico que cultiva las tradiciones religiosas y de aquí un monumento de piedra es algo habitual en cada tumba. Durante las últimas décadas, el granito y el mármol llegaban al mercado polaco principalmente de India y China.

Las empresas del mercado de la piedra están especialmente interesadas en los bloques de piedra que se pueden cortar en lápidas.

Las personas que perdieron a sus seres queridos ya no están interesadas tan solo en las lápidas en tonos de gris y negro, sino cada vez más se inclinan hacia las estructuras fuertes en colores exóticos.

La proximidad de Alemania

La última razón es la distancia de sólo 300 km de Poznań a Berlín – la capital alemana y la autopista entre estas dos ciudades está en muy buen estado. El viaje en tren tarda 2,5 horas.

Los dos países vecinos, con fuertes vínculos económicos, son miembros de la Unión Europea. Sin embargo Polonia no se encuentra en la zona euro y sigue utilizando su propia moneda – Zloty (1 USD = 3.789 PLN).

Feria del sector de la piedra STONE de Poznań, Polonia, de 16 a 19 de noviembre de 2016.

