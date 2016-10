Marmomacc 2016: En el nuevo logo, el nombre de la marca ha perdido una „c”

1650 expositores (+10% respecto a 2015) han presentado sus productos / 67.000 visitantes especializados de 146 países

Nos ha sorprendido el nuevo logo de la Marmomacc, que ha sido presentado en la 51° edición de la feria (28 de septiembre – 1 de octubre), porque en él el nombre de la marca ha perdido su segunda „c“. Ahora se divide en dos partes: „Marmo“ y „Mac“, unidas por una „+“. „Macc“ hacía referencia a la palabra italiana „macchine“ (máquinas).

Para comparar, mostramos a continuación el antiguo logo:

Según el comunicado de prensa, el nuevo diseño quiere comunicar el mensaje de que la feria de la piedra de Verona es el escenario para una „industria con muchas facetas“, y que sus actividades abarcan desde „productos hasta tecnologías y diseño“. Además, se intenta comunicar de forma óptica que la feria apoya de forma especial los campos de promoción y „formación universitaria“ del sector.

No obstante, escribir el nombre de la marca de forma distinta en el logo no es lo habitual. Es como si, de repente, debajo del caballo de Ferrari nos encontrásemos con „Ferrary“.

La feria ha conseguido aumentar el número de expositores: 1650 (+10% respecto a 2015) han presentado sus productos; 67.000 visitantes especializados de 146 países pudieron ver los stands. Por primera vez, había expositores de Angola. Afganistán e Indonesia han vuelto a visitar la feria, que es uno de los eventos más importantes del sector en occidente.

Como suele ser habitual, la feria contó con un nutrido programa de eventos, de los que señalamos algunos:

* ya hemos hablado en otra ocasión del „Italian Stone Theatre“ en la nave 1 (ver enlace abajo);

* algunas de las novedades fueron el evento para arquitectos y el debate „The Future of Design: Materials, Sustainability and Context“, en cooperación con la revista Architectural Record; Abalo Alonso Arquitectos, Kaan Architecten y Maroun Lahoud Architecte fueron seleccionados como candidato para el Archmarathon Stone Award 2018 (1, 2);

* también fue una novedad de este año el Icon Award: entre las piezas presentadas en la nave 1 (New Marble Generation), se seleccionó la obra „Play Bench“ de Denis Santachiara para la empresa Costa Paolo. La Marmomacc quiere usar la pieza para su publicidad el próximo año.

Muchos de los eventos fueron diseñados de forma que los arquitectos consiguieran puntos, mediante su visita, para su formación.

„Technology for Creativity“ fue el título de un podio de expertos, donde se comentaron diversos aspectos referentes al trabajo artístico con máquinas, por ejemplo:

* nos encontramos todavía en la fase inicial de las nuevas tecnologías, en las que se usan para experimentar y no realmente aún para producir;

* antiguamente, el trabajo del cantero estaba dedicado a construir catedrales – hoy en día, aún no se sabe hacia dónde se va a desarrollar el mundo de la piedra;

* la técnica ofrece posibilidades insospechadas para artistas y diseñadores (por ejemplo: Stonesculpture 4.0), pero no conseguirá desplazar a los trabajadores;

* con el título opuesto „Creatividad para tecnología“, se habría descrito mejor la situación:

* Los diseñadores de piedra natural debería esforzarse en planificar sus productos de forma que no se desperdicie material. En este sentido ilustra el antiguo dicho „el artista saca algo del material, e introduce la nueva forma para reemplazarlo“.

Mostramos algunas fotos de stands que nos llamaron la atención.

Marmomacc 2017, 27 – 30 de septiembre

Fotos: Peter Becker





(29.10.2016)