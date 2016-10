Marmomacc 2016: no novo logo, a marca perdeu um „c“

A feira noticiou aumento no número de expositores: 1650 (+10% em relação a 2015) / 67.000 visitantes especializados de 146 países

Nos surpreendeu o novo logo da Marmomacc, apresentado durante a 51a edição (de 28 de setembro a 1 de outubro de 2016). Pois nele o nome da marca perdeu seu segundo „c“. Em compensação, ele está dividido na segunda parte, especificamente „Marmo“ e „Mac“, ligadas por um „+“. „Macc“ representava antes a palavra italiana macchine, ou máquinas.

Para comparação, vejamos a marca antiga outra vez:

A nova composição deve, segundo um release de imprensa, passar a mensagem de que a feira de rochas em Verona é um palco para uma „indústria multifacetada“ e que suas atividades englobam desde „produtos até tecnologias e design“. Além disso, deve informar oticamente que a feira, nos campos da promoção e „treinamento universitário“, apoia decididamente e com grande esforço o setor de rochas.

Contudo: conferir ao nome no logo uma ortografia divergente é algo além do incomum. É como se, abaixo do cavalinho da Ferrari, de repente estive escrito „Ferrary“.

A feira noticiou aumento no número de expositores: 1650 (+10% em relação a 2015); 67.000 visitantes especializados de 146 países prestigiaram os estandes. Pela primeira vez estiveram presentes expositores de Angola e Afeganistão e Indonésia retornaram ao evento ocidental mais importante do setor.

Como de hábito, houve um programa paralelo bastante rico, do qual gostaríamos de destacar alguns eventos:

* o „Italian Stone Theatre“ no pavilhão 1 já resumimos (veja o link abaixo);

* houve eventos novos para arquitetos, como o debate „The Future of Design: Materials, Sustainability and Context“ realizado em cooperação com a revista Architectural Record; Abalo Alonso Arquitectos, Kaan Architecten e Maroun Lahoud Architecte foram selecionados como candidatos para o Archmarathon Stone Award 2018 (1, 2);

* outra novidade foi o Icon Award: entre os objetos apresentados no pavilhão 1 (New Marble Generation), foi escolhido a obra „Play Bench“ de Denis Santachiara para a empresa Costa Paolo. A Marmomacc quer usar você para sua publicidade no ano que vem.

Vários eventos foram organizados de modo que os arquitetos pudessem, através de suas visitas, juntar pontos, ou créditos, para aperfeiçoamentos.

„Technology for Creativity“ foi o título de um debate entre especialistas. Diferentes aspectos relacionados ao trabalho artístico atual com máquinas foram discutidos, com os seguintes tópicos:

* nos encontramos ainda na fase de introdução de novas tecnologias, na qual ainda se trata de experimentar e não realmente de produzir com elas;

* antigamente, o trabalho do cantareiro era pensado para construção de catedrais, hoje não se sabe ao certo em que direção seguirá o desenvolvimento do mundo das rochas naturais;

* a técnica abriu aos artistas ou designers possibilidades inimaginadas (quer dizer: Stonesculpture 4.0), mas ela não substituirá as pessoas;

* com o título contrário „Criatividade para Tecnologia“ o evento descreveu melhor sua intenção;

* Designers de rochas naturais devem se esforçar para planejar seus produtos sem produzir resíduos. Sendo assim, o provérbio clássico „O artista tira algo do material e em troca lhe concede uma nova forma“ deve ser repensado.

Aqui mostramos fotos de alguns estandes que chamaram a nossa atenção.

Marmomacc 2017, 27 – 30 de Setembro

