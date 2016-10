Appunti brevi

Ad Ajloun in Giordania è stata disposta la nuova costruzione per l’accademia reale di protezione della natura a lato di una vecchia cava. I progettisti dello studio Khammash Architects sono riusciti a convincere il committente che quel posto sarebbe stato più adatto di qualsiasi zona naturale protetta. E’ stata utilizzata anche la pietra del luogo. La nuova costruzione è stata nominata quest’anno per l’Aga Khan Awards per architetti Aga Khan

(1, 2).

„Opus Quatrum“ si chiama un sistema precostruito per muri a secco. Si tratta di blocchi di cemento, la cui parte anteriore è rivestita in pietra naturale. Tali muri si innalzano senza fondamenta e in modo veloce (tedesco).

Come acqua e fontane di pietra riescono a funzionare insieme lo mostra la ditta Gasser Naturstein con immagini ravvicinate.

Grandi ciotoli di fiume tagliati in modo sottile vengono utilizzati dalla ditta americana Adirondack Natural Stone per rivestire camini.

http://adirondacknaturalstone.com/photos/index.asp?w=photocat&phcat=9

La ditta Salvatori ha aperto uno showroom a Londra (1, 2).

Forme semplici dalla geometria definiscono „Fatti di Pietra“, un concetto modulare per mobili da seduta per parchi pubblici e giardini. Come indicato dal nome, gli oggetti sono in pietra naturale. I disegni provengono dallo studio italiano Gumdesign, ditta esecutrice è stata Testori Marmi (1, 2).

Il Global Stone Congress 2018 avrà luogo dal 06 al 09. Maggio a Ilhéus nello stato federale Bahia in Brasile.

Il marmo bianco al Taj Mahal in India verrà pulito dalla colorazione gialla con una „terapia del fango“.

La federazione die produttori di marmo dell‘Andalusia (Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía) ha una nuova edizione della sua rivista „el mármol“. Può essere letta online in spagnolo ed inglese.

Video del mese: come si possa applicare sulle unghie uno smalto che dia l’aspetto del marmo, lo spiega Jackieline Huynh. Per ogni dito si impiegano circa 3 minuti.

(01.11.2016)