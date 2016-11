A exposição „Marmomacc and the City“ foi outra vez parte de um amplo programa

Como de hábito, a feira de Verona foi também em 2016 um showroom para a criatividade do setor e especialmente para as empresas italianas

Diversos pontos compõem o programa paralelo da Marmomacc a cada ano. Nisso está incluída a exposição Marmomacc and the City, em cujo programa são apresentados no centro histórico de Verona trabalhos em rochas naturais dos expositores. A 5a. edição da mostra teve neste ano novamente curadoria da arquiteta Laura de Stefano e aconteceu em cooperação da empresa organizadora da feira com a municipalidade de Verona e a Ordem dos Arquitetos da Província de Verona.

Outros pontos do programa paralelo foram, entre outros:

Ações individuais das empresas ou de pessoas:

A empresa Nicolai Diamant deixou que o grupo de artistas Orticanoodles compusesse uma parede de 28 metros quadrados de seu estande. O slogan era „Michelangelo’s David Meets the Statue of Liberty“ (David de Michelângelo encontra a Estátua da Liberdade). O motivo da ação foi a nova ferramenta de diamante chamada „Giotto“ (di Bondone), em homenagem ao famoso pintor renascentista italiano. Nicolai Diamant, Video

A Pietre Santafiora organizou um show de culinária com Carlo Cracco. Em função de um risoto de açafrão foi mostrada a proximidade da rocha natural com o trabalho na cozinha, realçando a questão do bom gosto. Pietre Santafiora

„Stadtsilhouette“, arquitetos Max Dudler e Simone Boldrin (1, 2)

A construtora de máquinas Intermac colocou granitos com milímetros de espessura na clássica Harley Davidson 883 e em guitarras elétricas. Intermac

Peças de Lego aumentadas 18 vezes foram mostradas pela escola de mármore Sant’Ambrogio di Valpolicella. Foram usados tipos de mármore italianos com cores fortes.

Mobiliário urbano em rochas naturais foi desenvolvido pela empresa de software e máquinas CNC Helios Automazioni, em conjunto com 4 times de arquitetos da Universidade G. d’Annunzio de Chieti-Pescara. Helios Automazioni

