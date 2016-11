Rota do Mármore do Anticlinal de Estremoz: „Entre Copos e Mármores“

No 12 de novembro 2016, visitará a produção milenar dos vinhos recorrendo ao uso dos recipientes com mármores da região de Borba

A região do Anticlinal dos Mármores Alentejanos dispõe de uma enorme quantidade de oferta de lugares, sítios, tradições e patrimónios. A Rota do Mármore do Anticlinal de Estremoz faculta aos seus visitantes uma oportunidade única para conhecer a região do Anticlinal dos Mármores.

A nova oferta de programação para 2016 tem por objectivo dinamizar e divulgar o património cultural dos concelhos integrados, abordando diferentes temáticas.

Este é o décimo e último programa de um conjunto de novos percursos temáticos que a Rota do Mármore do Anticlinal de Estremoz promove, com início no mês de Março e até final de Novembro.

Como diz o povo, „no dia de S. Martinho vai à adega e prova o vinho“. Pois nós não queremos ficar por aí. Queremos enriquecer o programa com uma experiência cultural, proporcionando uma visita por vários patrimónios, transmitindo o conhecimento da produção milenar dos vinhos recorrendo ao uso dos recipientes com os nossos mármores.

Programa:

– Encontro às 09h30 junto à Câmara Municipal de Borba

– Visita a uma antiga adega de produção de vinhos

– Passagem por uma adega industrial

– Visita a uma oficina de canteiro

– Bucha das 11h00 com prova de vinho novo

– Visita a uma pedreira no lugar do Carrascal

– Visita à „Festa da Vinha e do Vinho“

A „Festa da Vinha e do Vinho“ acontece todos os anos, em Borba, no início do mês de Novembro e pretende reunir os agentes da indústria do vinho. Junta ainda música, animação, actividades desportivas e arruadas.

A participação nesta actividade obriga ao preenchimento da ficha de inscrição anexa e ao pagamento de 10 € por participante.

Fonte: Cechap

(05.11.2016)