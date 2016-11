As imitações de rochas naturais em cerâmica agora alcançaram também o brilho intenso do material original

Novidades tecnológicas no processo produtivo permitem que as imitações se pareçam 100% como o mármore genuíno

Para visitantes com conhecimento de rochas naturais, a feira de cerâmica Cersaie reservou uma novidade chocante: as imitações de rochas naturais agora não mais se distinguem das pedras originais.

O motivo parece estar em diferentes melhorias tecnológicas: a técnica de impressão, a cor e os veios do mármore sobre a base de revestimento são levadas à argila com uma qualidade superior, de modo que também a base pode ser colorizada, por fim, também houve melhoria no processo de cobertura e polimento.

O resultado é que os revestimentos com aparência de rochas naturais alcançaram uma intensidade de brilho jamais antes obtida. Dito de outro modo, até aqui se observava sempre em imitações de mármore negro que elas não tinham a profundidade do material original, e agora as cores e até mesmo as veias fundas das cópias parecem reais.

O mesmo vale para mármores claros e também para granitos. Importante: foram empresas de tecnologia que mostraram esta nova qualidade. Nem todas as empresas alcançaram este nível. Mas isto é apenas questão de tempo.

Sem falar que para cada tipo de cerâmica que imita pedra já existe grande quantidade de variações de cores e de veios.

Em consequência, o setor de rochas precisará redobrar seus argumentos de venda.

O tema foi levantado pelo secretário-geral da Euroroc, prof. Gerd Merke, no sentido de vender o produto em conjunto com as emoções que ele desperta. Na assembleia geral da Marmomacc, este foi um dos focos temáticos.

Em breve noticiaremos a respeito.

Uma outra observação neste sentido: as placas de cerâmica seguem crescendo de dimensões.

A Cersaie, que aconteceu em Bologna de 26 a 30 de setembro de 2016, registrou um crescimento de 4,7% na visitação em relação ao ano anterior. Foram no total 106.599. „Devemos isso sobretudo ao forte interesse do exterior, de onde vieram 50.976 pessoas“, informa o comunicado de imprensa da feira.

Também entre os visitantes italianos foi registrado, após anos de perdas, novamente um crescimento (+3,8% ou 55.623 do total). Os visitantes provinham de 170 países.

Entre os expositores, a feira registrou um plus de 4% (852, de 43 países, sendo 335 estrangeiros). Como nos anos anteriores, havia na feira, cujos focos eram arquitetura e cerâmica e produtos para banheiros, um pavilhão especial onde expunham empresas de rochas naturais e de parquet.

A área total foi de 156.000 metros quadrados.

Como de hábito, a feira proporcionou um rico programa paralelo, destinado sobretudo a arquitetos.

Junto a tudo isso aconteceu em Bologna a Design Week, em diferentes lugares da cidade.

Fotos: Peter Becker / empresas

(09.11.2016)