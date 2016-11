Die Messe Stone & Tile findet am 22. und 23. Januar in Belgien statt

Das Flanders Expo Ausstellungsgelände in Gent ist der Schauplatz der B2B-Schau alle 2 Jahre

Stone & Tile ist der Name der zweijährigen Messe für Naturstein, Keramik und Engineered Stone in Belgien. Schauplatz ist am 22. und 23. Januar Gent, die zweitgrößte Stadt Flanderns.

Bei der Ausgabe des Jahres 2015 zählte die Messe 76 Aussteller, von denen 29 Natursteinfirmen vertraten, 10 aus der Keramikbranche kamen und 37 Produkte aus dem Umfeld anboten. 1515 Besucher kamen zu dem B2B-Event, die Mehrzahl von ihnen aus Belgien. Etwa 10% waren Niederländer.

Parallel zur Messe finden Seminare statt. Die Themen am 2. Messetag, dem „Natursteintag“, sind: wie große Natursteinplatten installiert werden; Pflege und Restaurierung von Naturstein; historischer Naturstein: ein Vermächtnis in Bedrängnis; CE-Siegel und Qualitäts-Label; Naturstein und Verantwortung.

Stone & Tile, 22.-23. Januar 2017

(10.11.2016)