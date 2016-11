Desde el punto de vista estadístico, la rentabilidad de las empresas de piedra natural aumentó de forma evidente en el año 2015

El Dr. Carlo Motani ha presentado su informe numérico „Report marble and stones in the world“ para 2015 / 2016 empezó con un claro descenso de las exportaciones

En primer lugar, las malas noticias: el corriente año 2016 ha empezado mal para el sector de la piedra, ya que todos los grandes productores han presentado considerables descensos en las exportaciones durante el primer semestre. Según las estadísticas del IMM Carrara, Italia exportó un -3,7% menos en valor (-8,5% en tonelaje) de productos de piedra al extranjero, y países como Turquía o Brasil presentan también tendencias negativas.

La razón se encuentra probablemente sobre todo en el hecho de que China compra menos debido al enfriamiento de su economía.

A continuación, las buenas noticias o las menos malas. Proceden del año 2015, y las encontramos en el libro de estadísticas del Dr. Carlo Montani „XXVII Rapporto marmo e pietre nel mundo 2016 / XXVII Report marble and stones in the world 2016“, que se publica siempre en dos idiomas (italiano e inglés) y fue presentado en la Marmomacc.

Lo positivo: la rentabilidad de las empresas de la piedra aumentó de forma significativa en el año 2015 en comparación a 2014. En el comercio internacional, se ha alcanzado un considerable aumento de los ingresos por unidad (+7,5%) con un descenso del tonelaje (-6,9%).

Montani interpreta este dato como una consecuencia de la profesionalización empresarial del sector.

La suma total del comercio internacional se eleva a cerca de 23.000 millones de USD.

Las siguientes noticias en el anuario tampoco son motivo de celebración. A nivel mundial, se extrajeron de las canteras 286,2 millones de toneladas de material bruto (+2,5%). No obstante, sólo 140 millones de t se convirtieron en bloques utilizables. Y, tras la siguiente fase del proceso, quedaron unas 82,6 toneladas en forma de producto final.

Menos mal que la competencia, hasta ahora, no ha utilizado estas cifras

No es una buena noticia que el sector de la piedra se esfuerce tan poco en hacer algo más con su material que no sean baldosas lo más grandes posible para el revestimiento de fachadas o encimeras de cocinas.

Montani aboga activamente para que el sector abandone antiguas costumbres, y evite, mediante el uso de la técnica y la creatividad, que se produzca tanto desecho en primer lugar.

La luz al final del túnel en las estadísticas de Montani es, desde hace años, el aumento del consumo de piedra per cápita.

Otro aspecto positivo se da en el sector de la tecnología. En este aspecto, Italia es el líder indiscutible con una cuota de mercado de unos 2 tercios en Europa, y un cuarto a nivel mundial. El país exporta productos tecnológicos por valor de 780 millones de euros. El valor medio por unidad fue de 1112 euros.

En el libro se encuentran numerosos detalles sobre cada país. Por ejemplo, sobre construcción de viviendas. Se puede encargar en forma impresa a la editorial por 35 €. La descarga en formato pdf cuesta 20 €.

„XXVI Rapporto marmo e pietre nel mundo 2015 / XXVI Report marble and stones in the world 2015“, Dr. Carlo Montani, Aldus Casa di Edizione, Carrara

IMM Carrara (italiano)

