Appunti brevi

Biglietti da visita con una sottile superficie in vero marmo sono stati sviluppati dalla ditta italiana Mikol. La pietra viene apposta su un sottile strato di alluminio. Lo spessore complessivo è di un millimetro. A disposizione vi sono le tipologie di pietra Light Emperador, Nero Marquina e Carrara White. La ditta produce anche biglietti da visita in forme quali per esempio macchine eleganti o cover per telefoni Iphone o notebooks con pietra dallo spessore di 0,7 mm.

Stone Craft è il nome dell‘ Online-Shop, con il quale il designer polacco Damian Pilat vende i suoi oggetti per la vita di tutti i giorni in pietra naturale.

Nuova pagina web: Raffaello Galiotto industrial design.

A dicembre l’Unione Europea deciderà, se la Cina otterrà lo status di economia di mercato (Market Economy Status). Questo MES-Status è importante per i futuri dazi anti dumping. Nel 2011 questi provvedimenti erano stati imposti all’industria cinese di ceramiche, perché i prodotti esportati avevano un prezzo minore nel paese in cui venivano venduti rispetto al paese d’origine.

Piccoli prodotti per la quotidianità in ardesia li offre la ditta inglese Ardosiaslate. La ditta importa pietra naturale da cave di sua proprietà in Brasile e Cina.

„Stonehenge: Making sense of a prehistoric mystery“ (Mike Parker Pearson with Joshua Pollard, Colin Richards, Julian Thomas and Kate Welham) è una nuova pubblicazione, che unisce tutto il sapere scientifico attuale sui costruttori del cerchio di pietre. Il libro è stato pubblicato dal Council for British Archaeology e premiato con uno dei Archaeological Awards 2016.

(16.11.2016)