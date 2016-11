Kurz notiert

Visitenkarten mit dünner Oberseite aus echtem Marmor hat die italienische Firma Mikol entwickelt. Der Stein ist aufgebracht auf eine dünne Aluminiumplatte. Ein Millimeter beträgt die Gesamtdicke. Im Angebot sind die Steinsorten Light Emperador, Nero Marquina und Carrara White. Die Firma stellt auch Visitenkarten in Formen zum Beispiel von eleganten Autos her oder Überzüge für iPhones oder Notebooks mit 0,7 mm dünnem Stein.

Stone Craft nennt sich der Online-Shop, über den der polnische Designer Damian Pilat seine Alltagsgegenstände aus Naturstein vertreibt.

Verschiedene Pflastersorten, darunter Naturstein, wurden für die Neugestaltung der Straßen im Ortskern von Nottuln auf dem Marktplatz der Ortschaft im Münsterland präsentiert.

Neue Webpage: Raffaello Galiotto industrial design.

Im Dezember wird die Europäische Union darüber entscheiden, ob sie China den Status einer Marktwirtschaft (Market Economy Status) einräumt. Dieser MES-Status ist wichtig dafür, ob und wie künftig Anti-Dumping-Zölle verhängt werden können. Im Jahr 2011 waren solche Maßnahmen gegen Chinas Keramikindustrie in Kraft gesetzt worden, weil Exportprodukte im Zielland billiger angeboten wurden als zuhause.

Staab Architekten haben ihre mit dem 1. Preis gekrönten Entwürfe für die neuen Gebäude auf der Kölner Domplatte vorgestellt.

Kleine Alltagsprodukte aus Schiefer hat die britische Firma Ardosiaslate. Die Firma importiert Naturstein aus eigenen Steinbrüchen in Brasilien und aus China.

„Stonehenge: Making sense of a prehistoric mystery“ (Mike Parker Pearson with Joshua Pollard, Colin Richards, Julian Thomas and Kate Welham) ist eine neue Publikation, die den aktuellen Wissensstand um die Erbauer des Steinkreises zusammenträgt. Das Buch wurde vom Council for British Archaeology herausgebracht und mit einem der Archaeological Awards 2016 ausgezeichnet.

Video des Monats: Granitüberzüge aus der Sprühdose bietet die Firma Montana. Metall-Look gibt’s auch und noch viel mehr (1, 2).

(16.11.2016)