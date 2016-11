Notas e Agenda

Cartões de visita com fina película de mármore natural foram desenvolvidos pela empresa italiana Mikol. A rocha é aplicada sobre uma finíssima camada de alumínio. A espessura final é de 1 milímetro. São oferecidas as variações Light Emperador, Nero Marquina e Carrara White. A empresa oferece também cartões de visita no formato de, por exemplo, carros elegantes ou capas para iPhones ou notebooks com rochas em espessura de 0,7mm.

Stone Craft é como se chama o online-shop através do qual o designer polonês Damian Pilat comercializa seus objetos de uso cotidiano em rocha natural.

Site renovado na internet: Raffaello Galiotto industrial design.

Em dezembro a União Europeia vai decidir se concede à China o status de mercado econômico associado (Market Economy Status). Esse status é importante para a determinação de eventuais alíquotas antidumping. Em 2011, tais medidas foram aplicadas contra a indústria de cerâmicas chinesa, na medida em que produtos importados chegavam ao mercado local mais baratos que os nativos.

Pequenos objetos do dia a dia em ardósia são oferecidos pela empresa britânica Ardosiaslate. A empresa importa rochas naturais de pedreiras próprias no Brasil e na China.

„Stonehenge: Making sense of a prehistoric mystery“ (Stonehenge: Compreendendo um mistério pré-histórico, de Mike Parker Pearson com Joshua Pollard, Colin Richards, Julian Thomas e Kate Welham) é uma nova publicação sobre o estado da arte das pesquisas sobre a construção deste sítio arqueológico. O livro foi publicado pelo Council for British Archaeology e premiado com um dos Archaeological Awards 2016.

Vídeo do Mês: Cobertura de granito em uma lata de spray é o que oferece a empresa Montana. Também há efeitos metálicos e muito mais (1, 2).

(16.11.2016)