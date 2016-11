Noticias breves

Tarjetas de visita con una fina parte superior de mármol auténtico, diseñadas por la empresa italiana Mikol. La piedra está colocada sobre una fina placa de aluminio. El grosor total es de 1 mm. Las piedras ofrecidas son Light Emperador, Nero Marquina y Carrara White. La empresa produce también tarjetas de visita en forma, por ejemplo, de elegantes coches o cubiertas para iPhone y notebooks con piedra de 0,7 mm de grosor.

Stone Craft es el nombre de una tienda online en la que comercializa sus objetos de uso diario en piedra el diseñador polaco Damian Pilat.

Nueva página web: Raffaello Galiotto industrial design.

En diciembre, la Unión Europea decidirá si otorga a China el status de una economía de mercado (Market Economy Status). Esta categoría de MES es importante para saber si es posible y cómo establecer impuestos aduaneros antidumping en el futuro. En el año 2011, se tomaron este tipo de medidas contra la industria cerámica china, porque los productos exportados se ofrecían en el país de destino a un precio inferior al nacional.

Pequeños productos cotidianos de pizarra producidos por la empresa británica Ardosiaslate. Esta empresa importa piedra natural de su propia cantera en Brasil y de China.

„Stonehenge: Making sense of a prehistoric mystery“ (Mike Parker Pearson with Joshua Pollard, Colin Richards, Julian Thomas and Kate Welham) es una nueva publicación que resume el estado actual de conocimientos sobre los creadores de este círculo de piedras. El libro ha sido editado por el Council for British Archaeology, y ha sido premiado con uno de los Archaeological Awards 2016.

Video del mes: Revestimientos de granito en forma de spray ofrecidos por la empresa Montana. Entre muchos otros, ofrecen un look metálico (1, 2).

(16.11.2016)