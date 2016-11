Chocolate quase idêntico a mármore, granito e arenito

A empresa espanhola Levantina colocou em cena em seu estande na Marmomacc a experiência das rochas naturais em vários sentidos

A espanhola Levantina tinha uma surpresa especial para seus clientes no estande levado à Marmomacc: 12 plaquinhas de chocolate em uma bela embalagem e, se não fosse o invólucro típico dos gêneros alimentícios, se poderia crer que se tratava de rochas naturais.

A criação foi dos artistas culinários da Chocolates Utopick, da cidade de Valência, Espanha. Cada peça foi trabalhada a mão, seguindo a máxima de que cada rocha é uma peça única.

Os artistas do chocolate criaram peças muito parecidas com amostras de rocha, ao ponto da ilusão.

A lembrança para clientes da empresa combinava com a composição do estande naquela feira. Seu slogan era „Perception – the origin of senses“ (Percepção – a Origem dos Sentidos) e a encenação desafiava os visitantes a experimentar rochas naturais com todos os sentidos.

Se tratava, portanto, de explorar as rochas também desde seu potencial perceptivo aos sentidos.

A Levantina encomendou 300 embalagens com as guloseimas. O retorno foi tão positivo que se cogita repetir a encomenda aos artistas do chocolate.

A Espanha tem, aliás, uma longa tradição de chocolatiers. Foram os navegadores que trouxeram o doce de cacau e baunilha das terras astecas do México.

As rochas desempenharam durante muitos séculos um papel importante na transformação dos grãos de cacau em pó. Este tipo de preparação subsistiu até o século 19, sob a técnica „chocolate moído a pedra“, como se pode ler na Wikipédia em espanhol.

A ação de marketing da Levantina na Mercedes Benz Madrid Fashion Week não se fixou na América Latina, mas na África. Ali o designer de moda espanhol Jorge Vazquez mostrou sua coleção atual. A Levantina compôs uma passarela feito pelo de zebra e usou para isto granito escuro Cheyenne e o mármore claro Crema Marfil Coto.

