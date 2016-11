Cioccolata che assomiglia tantissimo al marmo, granito e pietra calcarea

L’impresa spagnola Levantina ha messo in scena, al proprio stand della Marmomacc, l’esperienza della pietra con tanti sensi

La spagnola Levantina aveva una sorpresa particolare per i suoi clienti allo stand della Marmomacc: 12 quadratini di cioccolata in una bella confezione, e questi dolcetti potevano sembrare quasi dei campioni veri di pietra, se non fossero stati confezionati in polipropilene trasparente come si usa per gli alimenti.

I cioccolatini erano stati creati dagli artisti alimentari di Chocolates Utopick della città spagnola di Valencia. Ogni pezzo era stato fatto a mano, così come ogni pietra è un pezzo unico.

Gli artisti della cioccolata hanno imitato l’aspetto della pietra in modo preciso.

Il regalo per i clienti aziendali era collegato al design dello stand fieristico. Il suo motto era „Perception – the origin of senses“ (Percezione – l’origine dei sensi) e l’istallazione invita i visitatori di fare delle esperienze con tutti i sensi con le pietre naturali.

Giocare con il potenziale olfattivo della pietra era quindi quasi una cosa ovvia.

300 confezioni regalo con i dolcetti erano state preparate da Levantina. Il riscontro era talmente positivo che attualmente ci si riflette di passare un’altra commissione agli artisti della cioccolata.

La Spagna ha, a proposito, una lunga tradizione di Chocolatiers. Erano stati i navigatori che portavano il dolce con il cacao e la vaniglia dal paese degli Aztechi del Messico.

Le pietre hanno avuto per tanti secoli un ruolo importante per la macina in polvere delle fave di cacao. I tipi di cacao così lavorati fornivano fino al 19esimo secolo „chocolate a la piedra“ (cioccolata alla pietra), come si può leggere nella Wikipedia spagnola.

Non del Sudamerica ma dell’Africa si trattava durante l’azione marketing di Levantina durante la Mercedes Benz Madrid Fashion Week. Li il designer di moda spagnolo, Jorge Vazquez, ha mostrato la sua collezione attuale. Levantina ha creato la passarella come una pelle di zebra utilizzando il granito scuro Cheyenne e il marmo chiaro Crema Marfil Coto.

