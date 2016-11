Para todos que foram bonzinhos em 2016

Stone-Ideas.com oferece ideias para presentes (de Natal) em rochas ornamentais

As Christmas holidays are coming near in the Western world, we again searched the internet for gifts which might be interesting for stone enthusiasts. Please note: Many of our recommendations are just meant to give you some inspiration. We did not search for the best products neither for the best or the cheapest suppliers in your country.

Roupa de cama.

Papel de parede (1, 2).

Gárgulas e outros trabalhos em rocha são apresentados na página Gárgula Gótica.

Elementos de decoração originais para jardins são oferecidos pelos artistas espanhóis da Escultura Opaso.

Bebedouros para pássaros são oferecidos pelo atelier de escultura suíço Vonmoosstein em sua página na internet (em alemão).

Dentes molares como elemento decorativo são oferecidos pelo escultor suíço Lukas Müller.

Finas camadas de ardósia são usadas pela manufatura austríaca Rolf Spectacles para armações de óculos.

Diamantes nobres engastados sobriamente em seixos são a última tendência no mercado de pedras preciosas (1, 2).

A Land-Art é sempre uma boa oportunidade para composições criativas com rochas.

Rochas penduradas, eficazmente fixadas, é o que mostra um site na internet.

Mosaicos com seixos de diferentes artistas é o que mostra um site.

(28.11.2016)