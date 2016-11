Per tutti coloro che hanno fatto i bravi nel 2016

Stone-Ideas.com ha raccolto delle idee per regali (di Natale) in pietra

As Christmas holidays are coming near in the Western world, we again searched the internet for gifts which might be interesting for stone enthusiasts. Please note: Many of our recommendations are just meant to give you some inspiration. We did not search for the best products neither for the best or the cheapest suppliers in your country.

Products and suppliers can also be found under „Design with natural stone“ in the navigation on the right side of our webpage.

Lenzuola.

Tappezzeria (1, 2).

Elementi decorativi per il giardino li mostrano gli artisti spagnoli di Escultura Opaso.

Sputa acqua e altri lavori in pietra li porta la pagina Gárgula Gótica (portoghese).

Abbeveratoi per uccelli li ha l’atelier di scultura svizzero Vonmoosstein sulla sua pagina web (tedesco).

Molari come elementi decorativi li ha lo scultore svizzero Lukas Müller.

Gli strati sottili dell’ardesia li sfrutta la manufattura austriaca Rolf Spectacles per montature di occhiali.

Diamanti sofisticati inseriti senza decoro in ciottoli, sono il trend più recente che offre il mercato dei gioielli (1, 2).

La land-art è sempre un’occasione per il gioco creativo con le pietre.

Pietre pendenti, ancorati con effetto, le mostra una pagina web.

Mosaici con ciottoli di artisti vari li mostra una pagina web.

See also:





(28.11.2016)