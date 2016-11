Appunti brevi

„Liquid Marble“ così Mathieu Lehanneur chiama i suoi lavori artistici che hanno un aspetto come se fossero degli specchi d’acqua mossi dal vento. Ultimamente il designer francese ha mostrato un tale oggetto durante la London Design Week nel Victoria & Albert Museum. Le dimensioni sono 4 x 1,70 m. L’opera d’arte sta su uno zoccolo di 30 cm di altezza (1, 2).

Consigli per la posa di pavimenti e rivestimenti lapidei è un argomento nel newsletter del Consorzio Marmisti Chiampo (CMC).

Polycor (Canada), Swenson Granite (New Hampshire) e Rock of Ages (Vermont) si sono messi insieme e formano secondo le loro indicazioni l’azienda lapidea più grande in Nord America.

Strumenti di misurazione ultra precisi, per i quali viene usato del granito, li ha la ditta italiana Microplan.

Belgrade Waterfront così si chiama un progetto immobiliare nell’ antico quartiere del porto della capitale serba. Al centro dell’attenzione c’è un grattacielo di 200 m, nel cui piano superiore nasceranno delle abitazioni di lusso.

Nell’ Ottobre 1916 è stato completato il ponte sul fiume Amur in Siberia, e con questo la tratta della Ferrovia Transiberiana è stata percorribile continuamente da Mosca fino a Vladivostok sul Pacifico. La stazione Sludjanka 1 è una celebrità della tratta di ben 9200 km: è rivestita di marmo in memoria ai meriti del costruttore della linea ferroviaria.

Il Digital Stone Project della Garfagnana Innovazione con sede in Toscana ha visitato la costa est degli USA, per presentare lì i propri lavori con macchine a controllo numerico.

„Stones of Glass“, così si chiama una collezione di lampade dell’azienda italiana Oluce. Gli oggetti possono essere posizionati anche sul pavimento.

Video del mese: i lavori „Bright Cloister“ (monastero chiaro) dell’ architetto giapponese Go Hasegawa per Pibamarmi sono stati premiato con uno dei Best Communicator Award della Marmomacc 2016.

(01.12.2016)