Notas e Agenda

„Liquid Marble“ é como Mathieu Lehanneur chama seus trabalhos artísticos que parecem superfícies d’agua tocadas pelo vento. Recentemente o designer francês expôs um objeto do gênero durante a London Design Week no Victoria & Albert Museum. As dimensões são 4 x 1,70 m. A obra repousa sobre um pedestal de 30 cm de altura (1, 2).

Polycor (Canadá), Swenson Granite (New Hampshire) e Rock of Ages (Vermont) se fusionaram para criar, segundo eles mesmos, a maior empresa de rochas naturais da América do Norte.

Instrumentos de medição de alta precisão, que empregam granito, são oferecidos pela empresa italiana Microplan.

Belgrade Waterfront é como se chama um projeto imobiliário do antigo bairro portuário da capital sérvia. No centro dele está um arranha-céu de 200 m, em cujos andares superiores devem ficar apartamentos de luxo.

Em outubro de 1916 a ponte sobre o rio Amur na Sibéria foi inaugurada, e assim a ferrovia Transiberiana se tornou initerruptamente transitável de Moscou a Vladivostok, no Pacífico. Um ponto famoso do trajeto de mais de 9200 km é a estação Sludjanka 1, que é revestida em mármore em homenagem ao trabalho dos construtores da ferrovia.

O Digital Stone Project da Garfagnana Innovazione, sediada na Toscana, visitou a costa leste dos EUA para apresentar ali suas obras em máquina CNC.

„Stones of Glass“ é como a empresa italiana Oluce chama sua coleção de luminárias. Os objetos podem ser colocados sobre o piso.

Vídeo do Mês: a obra „Bright Cloister“ (Claustro Brilhante) do arquiteto japonês Go Hasegawa para a Pibamarmi foi premiada com um dos prêmios Best Communicator Award da Marmomacc 2016.

(01.12.2016)