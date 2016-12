Il Canada ha a maggio 2017 con la Stonex a Toronto una propria fiera lapidea

Secondo le indicazioni dell’organizzatore, il Paese ha registrato una crescita nelle importazioni delle pietre naturali pari al 40% negli ultimi 5 anni

Nel 2017 si svolgerà una fiera per pietre naturali, ceramica e piastrelle in Canada, cioè la Stonex , dal 17 al 19 maggio, nella metropoli dell’economia Toronto nell’ ovest del Paese, nelle vicinanze delle Cascata del Niagara. L’organizzatore è la ditta Informa Exhibitions, la quale gestisce oltre a circa 150 fiere in tutto il mondo anche la fiera TISE a Las Vegas, sotto il cui ombrello si svolge a sua volta la ex StonExpo/Marmomacc Americas.

Il partner di cooperazione per la mostra a Toronto è la Terrazzo Tile & Marble Association of Canada (TTMAC).

Considerando al forza economica del Canada ci si chiede comunque soltanto come mai non c’è stata una fiera di questo tipo nel gigantesco Paese nella parte nord del Nord America. Noi abbiamo posto questa domanda a Nasser Deeb, direttore international shows presso l‘organizzatore. „In funzione di organizzatore della fiera più grande in Canada per costruire, design, architettura e immobili, la fiera ‚The Buildings Show’, abbiamo notato che c’è grande richiesta anche per un evento per le pietre naturali, questo considerando anche che in questo settore le importazioni sono cresciute negli ultimi anni di più del 40%”, questa la sua risposta.

E poi: l’economia del Canada è forte e i consumatori chiedono una varietà di prodotti – „quindi c’è la richiesta per importazioni ulteriori“, così Nasser Deeb.

Il paese con quasi 36 milioni di abitanti ha uno standard di vita molto alto: secondo il Legatum Prosperity Index è posizionato al 5° posto (dopo Nuova Zelanda, Norvegia, Finlandia e Svizzera) e molto prima degli USA (posizione 17). Questo indice viene citato anche dalla banca mondiale; non vengono prese in considerazione soltanto le proprietà dei cittadini, ma si guardano anche soddisfazione e aspettative positive per il futuro.

Per avere una panoramica del settore delle pietre naturali del Canada ci siamo avvalsi delle statistiche di „Stone Sector 2016“ della IMM Carrara. Secondo queste ultime, il Paese è tra i primi dieci importatori di prodotti lapidei a livello mondiale.

Le importazione di pietre naturali del Canada sono cresciute dal 2014 al 2015 secondo il valore del 4,2% come dimostra la tabella. A quanto pare è stato importato molto più materiale grezzo rispetto all’ anno precedente, indicato dall’ aumento particolarmente significativo della quantità (+40,6%).

Paragonato con gli USA con un numero di cittadini maggiore quasi di 10 volte, il Canada mostra un consumo di pietre pro capite raddoppiato, come si può calcolare sulla base dei dati dell’annuario della statistica di Dr. Carlo Montani „XXVII rapporto marmo e pietre nel mondo“.

Il paese ha soltanto un ruolo piccolo per quanto riguarda la quantità esportata. Degno di nota sono comunque i fatturati raggiunti (con prodotti finali).

(04.12.2016)