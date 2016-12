O Canadá terá em maio de 2017 com a Stonex em Toronto sua própria feira de rochas naturais

Segundo informações do organizador, o país registrou na importação de rochas um crescimento de 40% nos últimos 5 anos

Em 2017 acontece no Canadá uma feira para rochas naturais, cerâmica e revestimentos, a Stonex, de 17 a 19 de maio na metrópole econômica do país, Toronto, ao leste, nas proximidades das cataratas do Niágara. A realizadora é a empresa Informa Exhibitions, que além de 150 feiras mundiais também organiza a feira TISE em Las Vegas, sob cujo teto acontece a veterana StonExpo/Marmomacc Americas.

A parceira na cooperação para a mostra de Toronto é a Terrazzo Tile & Marble Association of Canada (TTMAC).

Em razão da força da economia canadense, a única pergunta é: por que não havia antes uma feira assim neste enorme país do extremo norte da América? Nós perguntamos isso a Nasser Deeb, diretor da divisão International Shows da organização. „Como realizadores da maior feira do Canadá para construção, design, arquitetura e mobiliário, a ‚The Buildings Show’, concluímos que há uma demanda urgente por um evento assim também na área de rochas naturais. Afinal as importações neste setor de rochas subiram nos últimos cinco anos em mais de 40%“, respondeu ele.

E mais: A economia canadense é forte e os consumidores querem diversidade de produtos – „quer dizer, há demanda por mais importação“, afirma Nasser Deeb.

Com 36 milhões de habitantes, o país tem um padrão de vida bastante alto: no Legatum Prosperity Index ele figura na 5a. posição (atrás de Nova Zelândia, Noruega, Finlândia e Suíça) e bastante à frente dos EUA (na 17a. posição). Este índice é citado também pelo Banco Mundial; leva-se em consideração não apenas as posses dos cidadãos, mas também a satisfação e expectativas positivas quanto ao futuro.

Para se ter um panorama do setor de rochas naturais do Canadá, buscamos as estatísticas do „Stone Sector 2016“ da IMM Carrara. Segundo esta, o país está entre os 10 maiores importadores de produtos de rocha do mundo.

As importações de rochas do Canadá subiram 4,2% em valor de 2014 a 2015, conforme mostra a tabela. Nesse período, foi importada bastante mais matéria-prima que no ano anterior, sendo a maior alta em volume (+40,6%).

Em comparação com os EUA, que têm quase 10 vezes mais cidadãos, o Canadá mostra um consumo per capita mais de duas vezes mais alto, como se pode ver no anuário estatístico do Dr. Carlo Montani „XXVII rapporto marmo e pietre nel mundo“.

Contudo, em termos quantitativos, o país não tem importância enquanto exportador. Mesmo assim, em produtos acabados as receitas podem aparecer.

(04.12.2016)