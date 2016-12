Centro di Formazione di Chiampo: „Prepariamo gli artigiani del futuro

Seconda edizione del Corso a qualifica per operatori della lavorazione del marmo / Le iscrizioni scadono il 10 Dicembre 2016

Con lo slogan „prepariamo gli artigiani del futuro“ il Centro di Formazione Professionale G. Fontana di Chiampo, cui fa capo la Fondazione CPV (Centro di Produttività Veneto), lancia la seconda edizione del Corso a qualifica per operatori della lavorazione del marmo, realizzato con il Patrocinio di Confartigianato Vicenza e della Città di Chiampo e con la collaborazione del Consorzio Marmisti Chiampo (CMC).

Novità e perno di questa edizione, il digital manufacturing, ovvero la possibilità di sperimentare e formarsi alla prototipazione di elementi di design in marmo, mediante l’uso di tecnologia d’avanguardia, come le stampanti 3D, in dotazione della scuola, e attraverso un percorso di studi che comprende materie come: Autocad, inglese tecnico del settore, tecnologia della lavorazione del marmo e modellazione, oltre ad esperienze dirette di conoscenza della materia lapidea, mediante visite a laboratori aziendali e cave.

Ad arricchire il corso: relazioni e seminari, tenuti da imprenditori, tecnici e professionisti del settore. Atteso anche un intervento del noto designer Raffaello Galiotto, massimo esperto di design digitale del marmo, invitato a portare la propria esperienza e visione sul tema.

Con l’obiettivo di formare figure specializzate nella creazione di prototipi per la realizzazione di opere in marmo, il corso scaturisce da un Bando per OPERATORI DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE, finalizzato a finanziare percorsi di formazione per la riqualificazione di adulti in cerca di occupazione e/o la specializzazione di operatori già nel settore.

Al termine del corso, con il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di Qualifica professionale riconosciuto a livello Europeo.

Le iscrizioni scadono il 10 Dicembre 2016.

Per informazioni e iscrizioni vi invitiamo a contattare il

CFP Fontana, Piazza G. Fontana, 1, Chiampo, (VI)

al recapito telefonico 0444/623101 o tramite email.

Fonte: CMC

(06.12.2016)