Percepção sensorial completa: frascos de rochas naturais enriquecidos com arte

O projeto I Profumi del Marmo (Perfume do Mármore) faz das tampas de recipientes a alegria de olhos e narizes

Rochas são um material próprio para os sentidos, sobretudo para os olhos, por serem tão belas, claro. Dar ao mármore também uma entrada para o mundo dos odores é há alguns anos o objetivo de um grupo de trabalho da região de Carrara. Eles levaram ao mercado há 3 anos notas de perfume Statuario, Arabescato e Calacatta, criados por perfumistas locais e cujos frascos tinham tampas feitas destes famosos tipos de rocha.

Antigamente os produtos eram distribuídos através de uma página de artesãos dedicados à arte na Toscana. Nós noticiamos isto.

Agora, com o nome „I Profumi del Marmo“ (O Perfume do Mármore), o projeto foi aperfeiçoado: há um site e uma equipe de distribuidores, com grande número de participações em feiras, a última delas na Marmomacc.

Ao lado das atuais variedades Statuario, Arabescato e Calacatta, existem agora dois novos perfumes: Bianco Carrara e Portoro. O último é um mármore negro com veios subjacentes dourados.

O grupo de trabalho também desenvolveu um conceito para levar este perfume aos ambientes: como difusores, são usados seixos brancos, que são molhados com o produto, ou palitos de madeira, que são colocados no frasco.

Contudo: um perfume que simplesmente viesse da boca do frasco seria profano e por isso o I Profumi del Marmo levou arte na forma de acessório ao frasco: 14 artistas desenvolveram tampas para os recipientes, que por um lado são decorativas e por outro também oferecem espaço para os palitos de madeira.

Para que o conjunto também seja de fato exclusivo, estes objetos são fabricados em edições de apenas 8 cópias por motivo. Com um litro de perfume, um exemplar completo custa entre 20.000 e 40.000 euros.

Aqui trata-se de luxo, óbvio. Afinal, o mármore é frequentemente chamado de „Ouro Branco“.

I Profumi del Marmo

Fotos: I Profumi del Marmo / Peter Becker

(07.12.2016)