Percezione sensuale totale: flaconi in pietra naturale arricchiti di arte

Il progetto „I Profumi del Marmo” crea qualcosa con i tappi per occhio e naso

La pietra naturale è un materiale per i sensi, prima di tutto per gli occhi, perché è così bello, logico. Dare accesso al marmo anche al mondo degli odori, questo è da diversi anni l’obiettivo di un gruppo di lavoro della Regione di Carrara. 3 anni fa hanno presentato al mercato le note di profumo Statuario, Arabescato e Calacatta, creati da designer del profumo locali e con tappi per i flaconi attrezzati con i famosi tipi di marmo.

Originariamente i prodotti dovevano essere distribuiti tramite una pagina web di artigiani della Toscana. Ne avevamo rapportato.

Nel frattempo il progetto con il nome „I Profumi del Marmo“ si è sviluppato: esiste una pagina web dedicata e un sales team e numerose presenze fieristiche sono già state fatte, per ultimo durante la Marmomacc.

Oltre alle essenze profumate finora esistenti Statuario, Arabescato e Calacatta, ora ci sono 2 nuovi profumi, cioè Bianco Carrara e Portoro. Quest’ultimo è un marmo nero con delle venature a volte dorate.

Il gruppo di lavoro ha anche sviluppato un concetto per portare questi profumi negli ambienti: i diffusori sono ciottoli bianchi spruzzati, o bastoncini di legno inseriti nel flaconcino.

Però: un profumo che viene semplicemente dal collo della bottiglia sarebbe banale, e così I Profumi del Marmo hanno presentato durante la Marmomacc l’arte come accessorio al flaconcino: 14 artisti hanno sviluppato dei tappi per i contenitori, essendo da una parte decorativi, e dall’arte parte offrono anche spazio per i bastoncini di legno.

Per rendere il tutto anche veramente esclusivo, questi oggetti sono disponibili soltanto come Limited Edition di 8 esemplari per ogni motivo. Completato con il ripieno di 1 litro di profumo, un esemplare ha un costo tra i 20.000 e 40.000 Euro.

Si tratta di lusso qui, chiaramente. Tutto sommato il marmo viene chiamato spesso „Oro Bianco“.

I Profumi del Marmo

Foto: I Profumi del Marmo / Peter Becker

