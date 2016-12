Gewaltige Säulen zieren inzwischen die Portale für das Humboldtforum im Berliner Schloss

Die Fassaden des Gebäudes mit dem historischen Sandstein-Dekor sind beinahe fertiggestellt

Am „Humboldtforum im Berliner Schloss“, so laut Webpage der neue Name des monumentalen Bauwerks in Berlins Innenstadt, sind die Arbeiten an den Fassaden beinahe abgeschlossen, wie im Zeitplan vorgesehen. Die Außenhaut des Gebäudes wird mit den historischen Sandstein-Verzierungen an 3 Seiten wieder hergestellt. Die Kosten dafür in Höhe von 63 Millionen € will der private Förderverein aufbringen.

Für die Front in Richtung Alexanderplatz (Ostseite) hat der Architekt Franco Stella ein modernes Raster unter Verwendung eines extra entwickelten Engineered Stone vorgesehen.

Vom Fortgang der Arbeiten ist jedoch bislang nur wenig zu sehen, da das Gebäude weiterhin hinter einem Gerüst verborgen ist.

An den meisten der insgesamt 5 Portale sind die gewaltigen Säulen aus Natursteintrommeln installiert. Gekrönt werden sie von Adlerkapitellen.

Auch sind die Arbeiten an den Balustraden am oberen Rand der Fassaden schon weit fortgeschritten.

Eine besondere Aktion wird noch einmal das Eosanderportal an der Westseite unter der Schlosskuppel werden. Dort kommt ein reicher Figurenschmuck aus Naturstein hin. Auch hier sind die Säulen fertig.

In Vorbereitung der künftigen Nutzung gibt es in der nebenan gelegenen Humboldt-Box schon eine erste Ausstellung, die das Konzept des Humboldtforums deutlich machen will. Ihr Titel ist „Extreme! Natur und Kultur am Humboldtstrom“: bis zum 26. Februar 2017 zeigt sie anhand von archäologischen Objekten sowie Beispielen für die Tier- und Pflanzenwelt aus der Region, wie Mensch und Natur sich an die dortige extreme Umwelt angepasst haben und welche Verflechtungen zwischen Natur und Kultur sowie lokalen und globalen Ereignissen bestanden.

Humboldtforum im Berliner Schloss

Webcam des Fördervereins Berliner Schloss

See also:





(08.12.2016)