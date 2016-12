EuroSkills 2016: Thomas Rudlstorfer aus Österreich gewinnt die Goldmedaille bei den Steinmetzen

Silber geht an Rok Verstovšek Tanšek aus Slowenien und Bronze an Julien Baton aus Frankreich

Gewinner der Goldmedaille in der Kategorie Steinmetze bei den diesjährigen WorldSkills war der 22-jährige Thomas Rudlstorfer aus Österreich. Er hat die Lehre bei Strasser Steine GmbH in St. Martin/Mühlkreis absolviert und arbeitet als Geselle weiter im Betrieb. Silber ging an Rok Verstovšek Tanšek aus Slowenien und Bronze an Julien Baton aus Frankreich.

Die EuroSkills sind ein europaweiter Wettbewerb der Nachwuchskräfte aus dem Handwerk und anderen Berufen. Diesmal fand er in Göteborg in Schweden statt. Dort wetteiferten 500 junge Spitzenkräfte aus 28 Ländern in 35 Berufen während 3 Tagen Anfang Dezember 2016 um die Titel.

Dafür hatten sie eine anspruchsvolle Aufgabe zu erledigen, dies unter Zeitdruck und unter den kritischen Augen einer erbarmungslosen Jury.

Die EuroSkills finden alle 2 Jahre ím Wechsel mit den WorldSkills statt. Der letzte Austragungsort war Lille in Frankreich, und das Ergebnis bei den Steinmetzen von heute mutet ein wenig wie eine Rochade gegenüber 2014 an: damals hatte der Franzose Geoffrey Bubendorff Gold erkämpft, gefolgt von Jeremia Bruckbauer aus Österreich und Leon Mahnič aus Slowenien.

Österreich sicherte sich jedoch nicht nur Gold unter anderem bei den Steinmetzen. Es gewann auch die Länderwertung (vor Finnland und Frankreich), wo alle Punkte der einzelnen Gewinner zusammengezählt werden.

Auch der Preis für die beste Einzelleistung ging an das Alpenland: Lisa Janisch hatte in der Kategorie „Malen und Dekoration“ den Titel gewonnen und wurde auch noch mit dem Preis „Best of Europe“ geehrt.

Die nächsten EuroSkills finden 2018 in Budapest statt. Zuvor gibt es 2017 die WorldSkills in Abu Dhabi.

Wir zeigen im Folgenden Aufnahmen vom Wettkampf in verschiedenen Disziplinen und von der Abschlussveranstaltung mit der Prämierung.

Fotos: Frida Winter / Linnè a Simonsson / Jana Grahovac / Maya Brenton / Alice Rydsund Jones / Sofia Bengtsson / Linnea Berg / Noah Handel

EuroSkills 2016, Götheburg

WorldSkills 2017, Abu Dhabi (October 14 – 19)

EuroSkills 2018, Budapest (September 26 – 28)

See also:





(09.12.2016)